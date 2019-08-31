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شرطة منطقة الرياض : الأجهزة الأمنية تباشر بلاغات عن سماع صوت إطلاق نار بحي النهضة

شرطة منطقة الرياض : الأجهزة الأمنية تباشر بلاغات عن سماع صوت إطلاق نار بحي النهضة
http://almnatiq.net/?p=768269
المناطق - واس

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سلمان التويجري، أنه وعلى ضوء ما ورد للأجهزة الأمنية في تمام الساعة (6:45) من مساء الأربعاء الموافق 1440/12/27 من بلاغاتٍ عن سماع صوت إطلاق نارٍ بحي النهضة شرق العاصمة الرياض, باشرت فرق إدارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض مهامها وجرى تحديد الموقع وعثر على عددٍ من الأظرف الفارغة أمام أحد المنازل المقام بها مناسبة احتفالٍ خاصة، حيث جرى القبض على مالك العقار (مواطن/ في العقد السادس من العمر) وجرى إيقافه وتحريز ما رفع في الموقع من آثار واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية.
وشرطة منطقة الرياض، إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها, والله الهادي الى سواء السبيل.

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