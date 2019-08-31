بلدية القطيف تتلف أكثر من 491 ألف علبة غازية تالفة

المناطق - القطيف

أتلفت بلدية محافظة القطيف أمس الأول 16 ألف و 390 كرتون ما يعادل ( 491700) علبة من المشروبات الغازية التالفة بسبب تخزينها بطريقة مخالفة للاشتراطات الصحية في مستودع، و ذلك ضمن حملة ” الرقابة البلدية ” المستمرة لمختلف المنشآت و المحال العاملة في المحافظة و قراها.

وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد بن عبد المحسن الحسيني، أن فرق الرقابة في البلدية ووزارة التجارة استطاعت ضبط مستودعا يحتوي على آلاف العلب من المشروبات الغازية التالفة جراء استخدام طرق مخالفة للاشتراطات الصحية، مشيرا الى أن عملية الضبط جاءت نتيجة الجولات التفتيشية المستمرة ضمن حملة الرقابة، مؤكدا، أن البلدية قامت بتطبيق لائحة الغرامات و الجزاءات على مالك المستودع .

وقال أن البلدية تقوم بالجولات والزيارات التفتيشية للبقالات ومحلات بيع المواد الغذائية والبوفيهات، للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية والصحية، وذلك ضمن حملة الرقابة البلدية.

وأكد بأن البلدية تسعى إلى تكثيف الرقابة من خلال الحملة على المحال التجارية والمتعلقة بالصحة العامة، للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية والتزام جميع المنشآت الصحية بها، مشيرا الى أن البلدية تسعى أيضا إلى الحفاظ على الصحة العامة بتطبيق الأنظمة والتعليمات والتقيد بلائحة الاشتراطات البلدية، داعيا في الوقت نفسه إلى تعاون المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز (940).