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أغذية ترفع ضغط الدم.. تجنبها أو تناولها بهذه الطريقة!

أغذية ترفع ضغط الدم.. تجنبها أو تناولها بهذه الطريقة!
http://almnatiq.net/?p=768279
المناطق_متابعات

توصل الأطباء للعديد من العوامل التي يمكن أن تسهم في ارتفاع ضغط الدم، الذي يعاني منه كثير الناس في وقتنا هذا ويؤثر على صحة القلب بشكل كبير.

ووفقاً لـ”سكاي نيوز” فهناك أطعمة ومشروبات، مثل الملح، يمكن أن تعمل على رفع ضغط الدم، من الضروري الابتعاد عنها أو الحرص في تناولها، بما لا يلحق الأذى والضرر بمرضى ارتفاع ضغط الدم.

ولمنع ارتفاع ضغط الدم يحتاج المرء إلى التحكم في تناول مثل هذه الأطعمة للحفاظ على نظامه الغذائي الصحي والنظيف.

فيما يلي بعض الأطعمة التي ترفع ضغط الدم، وينبغي الحرص في تناولها والتعامل معها.

1. السكر
ليس الملح فقط ما يعمل على رفع ضغط الدم، فالسكر أيضا يمكنه رفع ضغط الدم، ومن المعروف أن السكر يدخل في العديد من الأطعمة التي يجب تجنبها.

واستهلاك الكثير من السكر أمر سيء للصحة العامة، فهو قد يؤدي إلى السمنة ومشكلات الأسنان، بالإضافة إلى ارتفاع ضغط الدم.

وكما هو معروف، فإن السكر وارتفاع ضغط الدم مرتبطان بالسمنة، فالأخيرة تعد حالة شائعة تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم. ويتم إخفاء السكر في العديد من الأطعمة التي يجب أيضا تجنبها.

2. الأطعمة المعلبة

الأطعمة المعلبة غنية بالملح بشكل عام مما يزيد من مستويات ضغط الدم.

لذلك، بدلا من الأطعمة المعلبة، يجب اختيار الأطعمة الطازجة التي ستمنح المرء التغذية المناسبة وكذلك الذوق المثالي.

3. الكافيين

بالنسبة إلى معظم الناس، فإن الكافيين هو أول ما يحتاجونه في الصباح، مع العلم أن الكافيين قد يسبب ارتفاع ضغط الدم، ولذلك فقد يصبح ارتفاع ضغط الدم مشكلة شائعة لهؤلاء.

4. الكحول

لا شك أن تناول الكثير من الكحول يمكن أن يزيد من ضغط الدم، حسب ما أوضحت دراسات عدة.

طرق للسيطرة على ارتفاع ضغط الدم

وهناك بعض الطرق البسيطة والسهلة التي يمكنها أن تعمل على السيطرة على ضغط الدم المرتفع لدى المرء.

– إضافة المزيد من هذه الأطعمة إلى النظام الغذائي الذي يمكنه التحكم في ضغط الدم، مثل الخضراوات الورقية الخضراء والشوفان والثوم والزبادي والشمندر وزيت الزيتون والتوت والبطيخ والكيوي والموز.

– إذا كان المرء يعاني من زيادة الوزن، فلا شك أن هناك ضرورة للتخلص من ذلك الوزن الزائد.

– التمرينات الرياضية اليومية تساهم في منع ارتفاع ضغط الدم، ويكفي لأي فرد أن يؤدي تمرينات بانتظام لمدة 30 دقيقة على الأقل يوميا

– الإقلاع عن التدخين والشرب، وخفض مستويات التوتر، والتقليل من استهلاك الملح تساهم في خفض مستويات ضغط الدم.

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