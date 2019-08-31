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“مرورالخرج ” يستعد للعام الدراسي بخطة مرورية

“مرورالخرج ” يستعد للعام الدراسي بخطة مرورية
http://almnatiq.net/?p=768280
المناطق_أشرف العصيمي 
أنهت شعبة مرور محافظة الخرج استعدادتها لبداية العام الدراسي الجديد ١٤٤١هـ وفق خطة مرورية، بهدف تسهيل وانسيابية حركة السير تزامناً مع بداية العام الدراسي الجديد.

وقد بين مرور الخرج بأن الخطة المرورية ستتم بإشراف العقيد علي بن مهذل القحطاني وسيتم تنفيذها ابتداء من  ساعات الصباح الباكر ليوم غداً الأحد من خلال تواجد فرق المرور عند المجمعات التعليمية الكبيرة والطرق المؤدية للجامعات والكليات والمعاهد والتي تشهد كثافة مرورية، اضافة لتواجد الفرق في ميادين وشوارع المحافظة التي تشهد كثافة مرورية في سعي منها لفك الإختناقات المرورية .

و دعا “المرور ” جميع قائدي المركبات للتقيد بالتعليمات المرورية لضمان سلامتهم وسلامة مرتادي الطرقات، متمنين السلامة للجميع.

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