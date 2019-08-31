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احتفال بطلقات رشاشات مدوية في الرياض والشرطة تضبط المخالفين

احتفال بطلقات رشاشات مدوية في الرياض والشرطة تضبط المخالفين
http://almnatiq.net/?p=768283
المناطق_الرياض

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم/ شاكر بن سلمان التويجري، أنه وعلى ضوء ما ورد للأجهزة الأمنية في تمام الساعه (٦:٤٥) من مساء الأربعاء الموافق ١٤٤٠/١٢/٢٧ من بلاغاتٍ عن سماع صوت إطلاق نارٍ بحي النهضة شرق العاصمة الرياض فقد باشرت فرق إدارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض مهامها وتم تحديد الموقع وعثر على عددٍ من الأظرف الفارغة أمام أحد المنازل المقام بها مناسبة احتفالٍ خاصة، حيث تم القبض على مالك العقار (مواطن/ في العقد السادس من العمر) وجرى إيقافه وتحريز ما رفع في الموقع من آثار واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية.
وشرطة منطقة الرياض، إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.
– والله الهادي الى سواء السبيل –

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