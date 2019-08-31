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وقفة احتجاجية تنديدا بجرائم النظام الإيراني في برلين.. نظمها حزب الشعب البلوشي بمشاركة أحوازية

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وقفة احتجاجية تنديدا بجرائم النظام الإيراني في برلين.. نظمها حزب الشعب البلوشي بمشاركة أحوازية

وقفة احتجاجية تنديدا بجرائم النظام الإيراني في برلين.. نظمها حزب الشعب البلوشي بمشاركة أحوازية
http://almnatiq.net/?p=768285
المناطق_الرياض

أمام مبنى البرلمان الألماني في برلين احتشد عشرات البلوش منددين بسياسات النظام الإيراني القمعية رافعين لافتات تدعو دول العالم ومنظماته الإنسانية للتدخل ووضع حد لممارسات النظام الإيراني بحق أبناء الشعوب المحتلة داخل إيران
المشاركون في الوقفة الاحتجاجية التي نظمها حزب الشعب البلوشي, رفعوا الأعلام المحلية الوطنية ورددوا هتافات تؤكد تمسك أبناء بلوشستان بهدف التحرير وسعيهم للتخلص من سيطرة النظام الإيراني على أراضيهم ومقدراتهم ورفضهم لكل إجراءات النظام التي تستهدف محو ثقافتهم وفرض أجنداته العنصرية عليهم.
بعض المشاركين البلوش أكدوا أن التصدي لممارسات النظام الإيراني القمعية وفضحها في المحافل الدولية هي بعض الأهداف التي يجب مواصلة السعى إلى تحقيقها من خلال الأنشطة الاحتجاجية في أوروبا
حق تلك الشعوب في مقاومة نظام الاحتلال الإيراني كان واحدا من الشعارات التي رفعها المحتجون مؤكدين أنها حق مشروع كفلته كل الأعراف والقوانين الدولية للشعوب التي تتعرض للاحتلال.
بعض أبناء الجالية الأحوازية شاركوا في الوقفة الاحتجاجية البلوشية دعما لجهود فضح جرائم النظام الإيراني وفي إطار السعي لمساندة مساعي الشعوب غير الفارسية في التخلص من الاحتلال
كما رفع المشاركون صورالشهداء والمعتقلين البلوش ولوحات توثق معاناتهم وما يتعرضون له داخل سجون النظام الإيراني .

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