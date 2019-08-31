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ختام فعاليات مهرجان العودة للمدارس بتعليم الطائف

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ختام فعاليات مهرجان العودة للمدارس بتعليم الطائف

ختام فعاليات مهرجان العودة للمدارس بتعليم الطائف
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المناطق_عادل الزهراني
اختتمت  مساء الجمعة فعاليات مهرجان العودة للمدارس والذي تنظمه الادارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف بجوري مول والذي استمر لمدة ثلاثة أيام وذلك سعيا منها للاستعداد الأمثل للعام الدراسي الجديد وتوعية الطلاب والطالبات والمجتمع بأهمية  البداية الجاية للعام الدراسي منذ الساعة الاولى لبدء العام الدراسي الجديد

وقد كرست الادارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف جل اهتمامها لبداية جادة وذلك من خلال هذا المهرجان وما يحتويه من أركان تعليمية وتربوية واستشارات تربوية تهتم بالطالب والطالبة وولي الامر  وسط تفاعل ظاهر وحضور  من قبل الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم  والزوار وقد ساهم المعرض والذي يحتوي على ٨ أركان   بالاضافة إلى ركن الطفولة المبكرة  في إنجاح فعاليات برنامج مهرجان العودة للمدارس و  الذي يهدف إلى انطلاقة جادة للعام الدراسي الجديد .

كما ساهم ركن أمانة التعليم بالتعريف عن المقررات الدراسية ومتابعة الاستعداد المبكر لبداية الدراسة بالاضافة إلى ترحيل الكتب للمكاتب والمدارس وكيفية تحميلها من المواقع الالكترونية

فيما أوضحت الادارة أعمال صيانة المدارس وتجهيزاتها والنظافة وإعادة التاهيل والترميم والإنشاء من خلال ركن الخدمات المساندة.

فيما توافد الطلاب والطالبات  وكذلك المستجدين وأولياء أمورهم على ركن الاستشارات النفسية والتوجيه والارشاد الطلابي والتي تهدف للتثقيف أولياء الامور بالإجراءات والطرق الصحيحة التي من خلالها يتهيأ الطلاب المستجدين للمدرسة وتؤدي لسرعة انسجامهم في المجتمع التربوي كما تضمن أيضا طرق حل المشاكل النفسية والخوف من المدرسة وخصائص النمو لكل مرحلة دراسية .

كما اطلع المهرجان أولياء الامور على الشراكات والتعليم الاهلي وأهميتها للطلاب من خلال ركن التعليم الاهلي والشراكات والذي سلط الضوء على دعم الطلاب الأيتام  وحقائب مدرسية  وجميع التجهيزات المدرسية . بالاضافة إلى اطلاع الزوار على جهود التعليم الاهلي ورسوم المدارس الاهلية.

واشتمل ركن شؤون المعلمين على ما قامت به الادارة من تهيئة واستقبال وبرامج للمعلمين الجدد والبرامج المقدمة لهم منذ المقابلة والكشف الطبي والمباشرة .فيما احتوى ركن التطوير المهني ومكتب وفاء على البرامج التدريبية المقدمة لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية خلال فترة الصيف و كذلك أسبوع التهيئة وتنفيذ العديد من البرامج والدورات التأهيلية والتطويرية لهم وإكسابهم المهارات اللازمة  وتوضيح الجهود التي تبذلها الادارة لأبناء وبنات الشهداء من رعاية خاصة لهم سواء على مستوى المدارس أو المكاتب أو الادارة من متابعة لتحصيلهم الدراسي ومتابعة لحالتهم الاجتماعية والنفسية .

فيما كان للصحة المدرسية حضور في المهرجان من خلال تقديم المساعدة للأمهات حتى تصبح مرشدة صحية بالاضافة إلى توزيع المطويات والنشرات الخاصة بمواصفات الحقيبة المدرسية .والتركيز على أهمية النشاط البدني والبعد عن الأكلات السريعة والاهتمام بوجبة الافطار .
فيما ساهم ركن خدمات الطلاب من خلال التعريف للأولياء الامور بكيفية التسجيل في النقل المدرسي عبر نظام نور ،ونظام المكافئات والإعانات والغذاء بالمقاصف بالاضافة إلى التركيز على جوانب السلامة في النقل المدرسي .
فيما كان لجناح الطفولة المبكرة بوزارة التعليم جهودا في إبراز كيفية تسجيل الابناء وألية تطوير مدارس الطفولة المبكرة وآلية عملها وأهمية مرحلة الطفولة المبكرة للاطفال بالاضافة إلى اكتشاف مهاراتهن من خلال المرسم الحر  والمسابقات .

وقد أدت تلك الأركان المختلفة والالعاب المتنوعة اضافة الى العديد من الفقرات والمشاهد المعبرة لكسر حاجز الخوف من المدرسة لدى الطلاب المستجدين وتهيئة واستعداد الأسر   كما أنها كانت عامل جذب نحو المدرسة وساهمت في تحقيق أهداف ونجاح مهرجان العودة إلى المدرسة بشكل كبير  وابراز جهود الادارة العامة للاستعداد للعام الدراسي الجديد والذي شرعت فيه منذ وقت مبكر.

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