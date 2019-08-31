مقتل شخص وإصابة 9 إثر حادثة طعن في مدينة ليون الفرنسية

المناطق_وكالات

قُتل شخص وأصيب 9 آخرين في عملية طعن عند مخرج محطة مترو أنفاق قرب مدينة ليون الفرنسية، وفقا لوسائل إعلام فرنسية.

وأشارت وسائل الإعلام إلى إلقاء القبض على مشتبه به من قبل الشرطة الفرنسية، مع بقاء دوافع الهجوم مجهولة، وأكدت السلطات الفرنسية استبعاد فرضية العمل الإرهابي في الحادثة.

ووقعت الحادثة في منطقة فيلوربان وهي إحدى ضواحي مدينة ليون وقد نفذ الهجوم عند الساعة 4:30 مساء بالتوقيت المحلي.

وكانت قد شهدت فرنسا عدة حوادث مماثلة خلال السنوات الماضية، كان أبرزها حادثة الدهس التي شهدتها مدينة نيس عام 2016.