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الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس تعلن أسماء المرشحين الـ 26 للرئاسة

الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس تعلن أسماء المرشحين الـ 26 للرئاسة
http://almnatiq.net/?p=768291
المناطق_الرياض

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، رسميًا عن أسماء 26 مترشحًا المقبولين نهائيًا لخوض الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها يوم 15 سبتمبر القادم .

وأكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون خلال مؤتمر صحفي، أن مجلس الهيئة انعقد اليوم بعد استنفاد آجال سحب الترشحات، واطلع على استيفاء ملفات الترشحات لجميع الشروط وعلى أحكام المحكمة الإدارية، قبل الاعلان عن القائمة النهائية للمترشحين للرئاسة، مشيرة إلى أن الحملة الانتخابية للرئاسية بالخارج قد انطلقت اليوم، في حين تنطلق يوم الاثنين 2 سبتمبر بالداخل على أن تنتهي يوم 13 من نفس الشهر .

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