شاهد.. “الهلال” يسحق “الرائد” بخماسية نظيفة ويواصل الصدارة

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سحق نادي الهلال نظيره الرائد بخماسية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، في ختام منافسات الجولة الثانية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة.

سجل عمر خربين الهدف الأول للهلال في الدقيقة السادسة من زمن الشوط الأول، وسجل الهدف الثاني سلمان الفرج للهلال في الدقيقة 44 من زمن الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني سجل غوميز الهدف الثالث في الدقيقة 59، بينما أحرز كارلوس إدواردو الرابع للهلال، وفي الدقيقة 79 سجل عمر خربين الهدف الخامس للهلال.