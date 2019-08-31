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خربين: كانت هناك مشكلة شخصية.. والهلال بيتي ومن الصعب مفارقته

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خربين: كانت هناك مشكلة شخصية.. والهلال بيتي ومن الصعب مفارقته

خربين: كانت هناك مشكلة شخصية.. والهلال بيتي ومن الصعب مفارقته
http://almnatiq.net/?p=768316
المناطق_الرياض

أكد مهاجم الهلال المحترف السوري عمر خربين أن المشاكل الشخصية التي عانى منها في وقت سابق قد انحلت، مبدياً سعادته في الاستمرار مع ناديه.

وعاد عمر خربين إلى الهلال مطلع الموسم الحالي بعدما قضى النصف الثاني من الموسم الماضي معاراً، وسجل هدفاً في مرمى أبها، قبل أن يحرز ثنائية في مرمى الرائد اليوم السبت.

وقال خربين في تصريحات للقناة الناقلة بعد المباراة: “لا يهم من يلعب في الهلال، لأن من يشارك في المباريات يقدم المستوى المطلوب، فهناك تعاون واللاعبون يحبون بعضهم”.

وأضاف “غيابي في الفترة الماضية لم يكن بسبب مدرب أو غيره، بل بسبب مشكلة شخصية تخصني وتم حلها، وبقيت في الهلال الذي اعتبره بيتي وتوفقت بالاستمرار”.

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