خربين: كانت هناك مشكلة شخصية.. والهلال بيتي ومن الصعب مفارقته

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أكد مهاجم الهلال المحترف السوري عمر خربين أن المشاكل الشخصية التي عانى منها في وقت سابق قد انحلت، مبدياً سعادته في الاستمرار مع ناديه.

وعاد عمر خربين إلى الهلال مطلع الموسم الحالي بعدما قضى النصف الثاني من الموسم الماضي معاراً، وسجل هدفاً في مرمى أبها، قبل أن يحرز ثنائية في مرمى الرائد اليوم السبت.

وقال خربين في تصريحات للقناة الناقلة بعد المباراة: “لا يهم من يلعب في الهلال، لأن من يشارك في المباريات يقدم المستوى المطلوب، فهناك تعاون واللاعبون يحبون بعضهم”.

وأضاف “غيابي في الفترة الماضية لم يكن بسبب مدرب أو غيره، بل بسبب مشكلة شخصية تخصني وتم حلها، وبقيت في الهلال الذي اعتبره بيتي وتوفقت بالاستمرار”.