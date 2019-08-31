احدث الأخبار

شاهد.. أطول “إبهام” في العالم يحقق شهرة واسعة لشاب أمريكي على مواقع التواصل
أبرز المواد
 الاتحاد يتعادل مع العهد ويتأهل لثمن نهائي كأس محمد السادس
أبرز المواد
 خربين: كانت هناك مشكلة شخصية.. والهلال بيتي ومن الصعب مفارقته
أبرز المواد
 مقتل شخص وإصابة 9 إثر حادثة طعن في مدينة ليون الفرنسية
أبرز المواد
 الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس تعلن أسماء المرشحين الـ 26 للرئاسة
أبرز المواد
 أغذية ترفع ضغط الدم.. تجنبها أو تناولها بهذه الطريقة!
أبرز المواد
 شاهد.. “الأهلي” يخطف الفوز من “الاتفاق” في الدقائق الأخيرة بهدف قاتل
أبرز المواد
 شاهد.. “الهلال” يسحق “الرائد” بخماسية نظيفة ويواصل الصدارة
أبرز المواد
 وزير التعليم : الطالب أساس عملنا .. وثقتنا في المعلم لا تهتز .. ونسعى إلى تعزيز نواتج التعلم
أبرز المواد
 ختام فعاليات مهرجان العودة للمدارس بتعليم الطائف
منطقة مكة المكرمة
 وقفة احتجاجية تنديدا بجرائم النظام الإيراني في برلين.. نظمها حزب الشعب البلوشي بمشاركة أحوازية
أبرز المواد
 احتفال بطلقات رشاشات مدوية في الرياض والشرطة تضبط المخالفين
أبرز المواد
شاهد.. أطول “إبهام” في العالم يحقق شهرة واسعة لشاب أمريكي على مواقع التواصل

شاهد.. أطول “إبهام” في العالم يحقق شهرة واسعة لشاب أمريكي على مواقع التواصل

أبرز المواد
الاتحاد يتعادل مع العهد ويتأهل لثمن نهائي كأس محمد السادس

الاتحاد يتعادل مع العهد ويتأهل لثمن نهائي كأس محمد السادس

أبرز المواد
خربين: كانت هناك مشكلة شخصية.. والهلال بيتي ومن الصعب مفارقته

خربين: كانت هناك مشكلة شخصية.. والهلال بيتي ومن الصعب مفارقته

أبرز المواد
مقتل شخص وإصابة 9 إثر حادثة طعن في مدينة ليون الفرنسية

مقتل شخص وإصابة 9 إثر حادثة طعن في مدينة ليون الفرنسية

أبرز المواد

شاهد.. أطول “إبهام” في العالم يحقق شهرة واسعة لشاب أمريكي على مواقع التواصل

شاهد.. أطول “إبهام” في العالم يحقق شهرة واسعة لشاب أمريكي على مواقع التواصل
http://almnatiq.net/?p=768317
المناطق_متابعات

أشتهر شاب من مدينة ويستبورت بولاية ماساتشوستس الأمريكية بفضل الطول الشاذ لإبهامه.

نشر الشاب جاكوب بانا (20 سنة) على موقع TikTok مقطع فيديو عن طول إبهام يده اليمنى البالغ 13 سنتيمترا. هذا الطول الشاذ أصبح مثل الفيروس المعدي وسرعان ما جمع أكثر من مليوني مشاهدة، وأرسل له عشرات الآلاف طلبات صداقة.

يقول بانا في الفيديو، “مرحبا بالجميع، هذا إبهامي، إنه طويل جدا، ولكنه حقيقي”. يبدأ بعدها باستعراض ما يثبت طول إبهامه الشاذ، وفي النهاية يثبت أنه إبهام حقيقي.

يقول بانا موضحا، “ليس هناك تفسير لهذا الطول الشاذ. عندما يراه الناس يستغربون ويتعجبون، ويحاولون مقارنته بإبهامهم. هذا يسعدني كثيرا. إنه شيء رائع أن تتميز عن الآخرين، وأن تتقبل خصائصك الشخصية”.

روابط ذات صلة

الاتحاد يتعادل مع العهد ويتأهل لثمن نهائي كأس محمد السادس

الاتحاد يتعادل مع العهد ويتأهل لثمن نهائي كأس محمد السادس
خربين: كانت هناك مشكلة شخصية.. والهلال بيتي ومن الصعب مفارقته

خربين: كانت هناك مشكلة شخصية.. والهلال بيتي ومن الصعب مفارقته
مقتل شخص وإصابة 9 إثر حادثة طعن في مدينة ليون الفرنسية

مقتل شخص وإصابة 9 إثر حادثة طعن في مدينة ليون الفرنسية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*