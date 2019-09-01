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أمير الشرقية ونائبه يوجهان رسائل للمعلمين والطلاب

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أمير الشرقية ونائبه يوجهان رسائل للمعلمين والطلاب

أمير الشرقية ونائبه يوجهان رسائل للمعلمين والطلاب
http://almnatiq.net/?p=768333
المناطق_فهد المريخي
وجه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز -يحفظه الله- أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- نائب أمير المنطقة الشرقية، رسائل للمعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات مع مطلع العام الدراسي، نشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي وفي إعلانات الطرق.
ووجه سمو أمير الشرقية رسالته حيث جاء فيها “إخواني المعلمين والمعلمات، أبنائي الطلاب والطالبات، بالمعرفة نواصل التنمية ونبني المستقبل” ذيلت بإمضاء سموه الكريم، كما وجه سمو نائب أمير المنطقة الشرقية رسالةً جاء فيها ” إخواني وأخواتي المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات، بالعلم ننشر النور، ونحيي الأمل” مذيلةً بإمضاء سموه الكريم.
يذكر أن سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه، دأبا على مشاركة إخوانهم وأبنائهم المواطنين في مختلف المناسبات، سواءً في الأعياد أو بدء العام الدراسي، وغيرها من المناسبات المختلفة، تنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وعبر منصات وشاشات الطرق، وعبر منصات الإدارات المعنية.

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