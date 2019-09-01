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أمانة جدة تضبط 318 شاحنة مخالفة داخل الأحياء

أمانة جدة تضبط 318 شاحنة مخالفة داخل الأحياء
http://almnatiq.net/?p=768334
المناطق_جدة

واصلت وكالة البلديات الفرعية بأمانة محافظة جدة حملاتها الرقابية وجولاتها الميدانية المكثفة على مدار 24 ساعة بهدف مكافحة الظواهر السلبية، وذلك ضمن جهود الأمانة المستمرة لتحسين المشهد الحضاري داخل الأحياء.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أن الجولات أسفرت عن ضبط (318) ناقلة مخالفة تنوعت ما بين صهاريج مياه صرف صحي وقلابات كانت تستغل الأراضي الفضاء والطرق لضخ المياه في مواقع غير مصرح لها وتضايق سكان الأحياء ، مشيرًا إلى أنه تم مخاطبة إدارة الجوازات حيال ترحيل سائقي الصهاريج المخالفة، مؤكداً استمرار الأمانة في جهودها الرقابية للمحافظة على البيئة الصحية.

ودعت أمانة محافظة جدة السكان إلى الإبلاغ عن أي مخالفة عن طريق الاتصال بمركز البلاغات الموحد 940 بلدي أو من خلال تطبيق بلدي على الأجهزة الذكية.

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