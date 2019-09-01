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«شؤون الحرمين»: 6 إدارات جديدة لـ «تمكين المرأة» في خدمة ضيوف الرحمن

«شؤون الحرمين»: 6 إدارات جديدة لـ «تمكين المرأة» في خدمة ضيوف الرحمن
http://almnatiq.net/?p=768336
المناطق_مكة

تفعيلاً لدور المرأة في خدمة ضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين وزوار، أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس قراراً بإنشاء 6 إدارات عامة نسائية تهدف إلى تقديم أرقى الخدمات لقاصدات بيت الله الحرام ومسجد رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم، مواكبةً لرؤية الخير والنماء رؤية 2030، وجاءت القرارات كما يلي:

أولاً: الإدارات العامة النسائية بالرئاسة: الإدارة العامة للشؤون العلمية والفكرية النسائية الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية النسائية الإدارة العامة للشؤون الخدمية النسائية الإدارة العامة للعلاقات والإعلام والاتصال النسائية الإدارة العامة للشؤون الإدارية والتخطيط والتطوير والتقنية النسائية الإدارة العامة للمتابعة النسائية.

ثانياً/ الإدارات العامة النسائية بالوكالة: الإدارة العامة للشؤون العلمية والتوجيهية النسائية الإدارة العامة للتخطيط والتقنية والشؤون التطويرية والإدارية النسائية الإدارة العامة للشؤون الخدمية النسائية الإدارة العامة للأمن والسلامة والحشود النسائية الإدارة العامة للعلاقات والإعلام والاتصال النسائية.

ثالثاً/ الإدارات النسائية الجديدة بالوكالة: إدارة الشؤون العلمية النسائية كما وجه السديس بإعادة هيكلة الإدارات النسائية بالرئاسة ووكالتها لشؤون المسجد النبوي، بما يحقق معايير الجودة ويساعد في رفع مستوى الخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين وفق التطلعات السديدة للقيادة الرشيدة.

وأصدر السديس عدة قرارات لإعادة هيكلة الإدارات العامة بالرئاسة ووكالتها لشؤون المسجد النبوي، وإنشاء إدارات جديدة تهدف إلى مواكبة رؤية الخير والعطاء رؤية2030 كما يلي:

أولاً/ الإدارات العامة: الإدارة العامة للشؤون العلمية والثقافية الإدارة العامة لشؤون الأئمة والمؤذنين الإدارة العامة للأبحاث والدراسات الشرعية الإدارة العامة للأمن الفكري والوسطية والاعتدال الإدارة العامة لمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة الإدارة العامة للمراجعة الداخلية الإدارة العامة للغات والترجمة الإدارة العامة لأكاديمية المسجد الحرام الإدارة العامة للأمن والسلامة والحشود الإدارة العامة للدراسات والأبحاث الهندسية الإدارة العامة لمشروع سقيا زمزم الإدارة العامة للمطبوعات والنشر.

ثانياً/ الإدارات الجديدة: إدارة الحوار إدارة التوعية الفكرية إدارة الأمن للمرافق الخارجية إدارة الممرات إدارة الأبحاث والدراسات الفنية والخدمية إدارة شؤون التدريس والمدرسين إدارة إبراز الجهود الإعلامية للمدرسين إدارة إبراز رسالة المدرسين إدارة التوجيه والإرشاد باللغات إدارة خدمات المدرسين إدارة شؤون إرشاد السائلين إدارة التوجيه والإرشاد الرقمي إدارة الدورات التوجيهية والإرشادية إدارة شؤون الأئمة إدارة شؤون المؤذنين إدارة إبراز رسالة الأئمة العلمية والدعوية إدارة الجهود الرقمية في التلاوات والخطب إدارة الجهود الرقمية لأداء المؤذنين إدارة الخدمات المساندة للأئمة والمؤذنين إدارة إبراز الجهود العلمية للأئمة باللغات إدارة إبراز الجهود الإعلامية للأئمة والمؤذنين إدارة الثقافة الإدارة العلمية.

وأكد الرئيس العام أن هذه الهيكلة تهدف إلى رفع مستوى الخدمات بالرئاسة وتعزيز العمل المؤسسي والارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين وزوار وفق التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة.

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