احدث الأخبار

تمديد الفعاليات المصاحبة لمهرجان ولي العهد للهجن حتى 15 محرّم
أبرز المواد
 «شؤون الحرمين»: 6 إدارات جديدة لـ «تمكين المرأة» في خدمة ضيوف الرحمن
أبرز المواد
 أمانة جدة تضبط 318 شاحنة مخالفة داخل الأحياء
أبرز المواد
 باحث في المناخ: غدًا نهاية الصيف.. وهذه ملامح الحالة الجوية الجديدة
أبرز المواد
 شاهد.. أطول “إبهام” في العالم يحقق شهرة واسعة لشاب أمريكي على مواقع التواصل
أبرز المواد
 الاتحاد يتعادل مع العهد ويتأهل لثمن نهائي كأس محمد السادس
أبرز المواد
 خربين: كانت هناك مشكلة شخصية.. والهلال بيتي ومن الصعب مفارقته
أبرز المواد
 مقتل شخص وإصابة 9 إثر حادثة طعن في مدينة ليون الفرنسية
أبرز المواد
 الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس تعلن أسماء المرشحين الـ 26 للرئاسة
أبرز المواد
 أغذية ترفع ضغط الدم.. تجنبها أو تناولها بهذه الطريقة!
أبرز المواد
 شاهد.. “الأهلي” يخطف الفوز من “الاتفاق” في الدقائق الأخيرة بهدف قاتل
أبرز المواد
 شاهد.. “الهلال” يسحق “الرائد” بخماسية نظيفة ويواصل الصدارة
أبرز المواد
تمديد الفعاليات المصاحبة لمهرجان ولي العهد للهجن حتى 15 محرّم

تمديد الفعاليات المصاحبة لمهرجان ولي العهد للهجن حتى 15 محرّم

أبرز المواد
«شؤون الحرمين»: 6 إدارات جديدة لـ «تمكين المرأة» في خدمة ضيوف الرحمن

«شؤون الحرمين»: 6 إدارات جديدة لـ «تمكين المرأة» في خدمة ضيوف الرحمن

أبرز المواد
أمانة جدة تضبط 318 شاحنة مخالفة داخل الأحياء

أمانة جدة تضبط 318 شاحنة مخالفة داخل الأحياء

أبرز المواد
باحث في المناخ: غدًا نهاية الصيف.. وهذه ملامح الحالة الجوية الجديدة

باحث في المناخ: غدًا نهاية الصيف.. وهذه ملامح الحالة الجوية الجديدة

أبرز المواد

تمديد الفعاليات المصاحبة لمهرجان ولي العهد للهجن حتى 15 محرّم

تمديد الفعاليات المصاحبة لمهرجان ولي العهد للهجن حتى 15 محرّم
http://almnatiq.net/?p=768342
المناطق_الطائف

أعلن الاتحاد السعودي للهجن عن تمديد الفعاليات المصاحبة لمهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثانية، المقامة بقرية الهجن في حديقة الملك فيصل بالطائف، إلى يوم الجمعة 15 محرم 1441 هـ الموافق 14 سبتمبر 2019م.

وأوضح اتحاد الهجن أن الفعاليات ستستمر بشكل يومي من الخامسة عصرًا إلى الثانية عشر ليلاً.

وتحتضن قرية الهجن أكثر من 20 فعالية متنوعة تمزج بين التراث والثقافة والفنون المختلفة من بينها متحف الهجن الذي يستحضر تاريخها من عهد المؤسس حتى الوقت الحالي، كما تشمل الأنشطة على فعاليات وعروض عالمية كالسيرك العالمي والبيانو واللعب بالنار والرؤوس الفارغة.

ويشهد مسرح الهجن إقامة أمسيات شعرية لفن المحاورة يشارك فيها 24 شاعرًا من عمالقة فن المحاورة.

وفي السياق ذاته تتواصل سباقات الهجن ومنافسات الهجن للأشواط الدولية والمحلية والإنتاج، وذلك على أرض ميدان الهجن التاريخي بمحافظة الطائف.

روابط ذات صلة

«شؤون الحرمين»: 6 إدارات جديدة لـ «تمكين المرأة» في خدمة ضيوف الرحمن

«شؤون الحرمين»: 6 إدارات جديدة لـ «تمكين المرأة» في خدمة ضيوف الرحمن
أمانة جدة تضبط 318 شاحنة مخالفة داخل الأحياء

أمانة جدة تضبط 318 شاحنة مخالفة داخل الأحياء
باحث في المناخ: غدًا نهاية الصيف.. وهذه ملامح الحالة الجوية الجديدة

باحث في المناخ: غدًا نهاية الصيف.. وهذه ملامح الحالة الجوية الجديدة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*