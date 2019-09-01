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البرازيلي ليوناردو ينتقل إلى شباب الأهلي الإماراتي
http://almnatiq.net/?p=768351
المناطق_الرياض

أعلن نادي شباب الأهلي الإماراتي يوم السبت تعاقده مع البرازيلي ليوناردو دي سوزا بعد فسخ عقده مع الوحدة، وأكد شباب الأهلي وصيف الدوري الإماراتي وبطل الكأس في الموسم الماضي تعاقده مع دي سوزا في صفقة انتقال حر دون ذكر تفاصيل الصفقة.

وكان ليوناردو “27 عاما” تألق مع الوحدة بشكل لافت وساهم في قيادته إلى دور الـ16 من دوري أبطال آسيا قبل خروجه أمام النصر، بعدما سجل تسعة أهداف تصدر بهم ترتيب الهدافين حتى الآن. لكن الهداف البرازيلي فسخ تعاقده مع الوحدة الذي يمتد للموسم المقبل بشكل مفاجئ بعدما دفع قيمة الشرط الجزائي.

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