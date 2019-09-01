بعد تهديدات حسن نصر الله … إسرائيل تعلن تعزيز قواتها العسكرية بالقرب من حدود لبنان

المناطق_وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي السبت أنه أمر بإرسال قوات إضافية قرب الحدود المشتركة مع لبنان ، وأرجأ مناورات في ظل استمرار التوتر الكبير مع حزب الله.

تعزيز القوات

وذكر الجيش أن قواته “البرية والجوية والبحرية والاستخبارات عززت استعداداتها لمختلف السيناريوهات في منطقة القيادة الشمالية” مضيفا أن الإجراءات اتخذت في الأسبوع الماضي.

ونشر صورا على تويتر لدبابات وقوات برية يجري نشرها ، كما أطلقت إسرائيل السبت قنابل مضيئة على مناطق عدة قرب الشريط الحدودي مع لبنان، سقطت بقايا إحداها داخل موقع للكتيبة الهندية العاملة في إطار قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب البلاد (يونيفيل)، وفق ما أفاد الجيش اللبناني ومتحدث أممي.

قذائف مضيئة

وأفاد الجيش في بيان عن سقوط “بقايا إحدى القذائف المضيئة مصدرها الأراضي المحتلة داخل مركز تابع لقوات الأمم المتحدة الكتيبة الهندية في بسطرة، دون وقوع إصابات”. وتابع البيان “تجري متابعة الموضوع بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في لبنان”.

من جهة أخرى قال الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله السبت أن رد حزبه على “الاعتداء” الإسرائيلي قبل أسبوع على معقله في بيروت بطائرتين مسيرتين “أمر محسوم”.

يجب أن يدفع الإسرائيلي ثمن اعتدائه

وقال في خطاب متلفز خلال احتفال ديني في الضاحية الجنوبية، معقله في بيروت، إن “الموضوع بالنسبة لنا ليس رد اعتبار إنما يرتبط بتثبيت معادلات وتثبيت قواعد الاشتباك وتثبيت منطق الحماية للبلد”، مؤكدا أنه “يجب أن يدفع الإسرائيلي ثمن اعتدائه”.

وأشار نصرالله إلى وجود اتصالات دولية وإقليمية مكثفة مع مسؤولين لبنانيين وحزب الله للحؤول دون رد من شأنه أن يؤدي إلى تصعيد أكبر، لكنه أكد أن “كل هذا التهويل لن يمنع من حصول رد”.