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“التايمز” تكشف تفاصيل احتجاز “الأسد” لأبن خاله لمطالبته بدفع 3 مليار دولار لـ “بوتين”

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“التايمز” تكشف تفاصيل احتجاز “الأسد” لأبن خاله لمطالبته بدفع 3 مليار دولار لـ “بوتين”

“التايمز” تكشف تفاصيل احتجاز “الأسد” لأبن خاله لمطالبته بدفع 3 مليار دولار لـ “بوتين”
http://almnatiq.net/?p=768356
المناطق_وكالات

كشفت صحيفة “التايمز”، وجود تصدع داخل العائلة الحاكمة السوريه بسبب خلاف بين الرئيس بشار الأسد وابن خاله الملياردير رامي مخلوف.

سبب الخلاف
وتشير الصحيفة إلى أن سبب الخلاف بين الأسد وابن خاله الذي يعتبر أغنى رجل في سوريا، هو رفضه سداد ديون الحرب الناشبة في البلاد والتي تشارك فيها كل من روسيا وإيران.

مطالبته بدفع فواتير بوتين
بدأ الخلاف، بحسب المقال الذي ترجمه موقع “بي بي سي” عربي، بمنشور على مواقع التواصل الاجتماعي كتبه محمد مخلوف، البالغ من العمر 22 عاما، ابن رامي مخلوف الذي يملك العديد من كبريات الشركات السورية، وتفيد تقارير أنه كان يسيطر على 60 % من الاقتصاد السوري قبل انتفاضة عام 2011.

ويشير المقال إلى أن منشورات محمد مخلوف تسببت في خلاف دولي، إذ أفادت تقارير أن الرئيس الأسد اضطر لاتخاذ إجراءات عقب مطالبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين له بدفع فاتورة مشاركة بلاده في الحرب والتي تقدر بـ 3 مليار دولار، موضحا أنه إذا كانت سوريا لا تملك هذا المبلغ فإن عائلة مخلوف تملكه بكل تأكيد

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