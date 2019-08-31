شرطة منطقة الجوف : الأجهزة الأمنية تباشر بلاغات عن سماع صوت إطلاق نار بحي غرب سكاكا

المناطق_محمد الحسن

صرح المتحدث الاعلامي بشرطة منطقة الجوف المقدم/ يزيد بن سعود النومس بأن دوريات الأمن باشرت مساء يوم الخميس الموافق ٢٧-١٢-١٤٤٠ هـ بلاغاً عن قيام شخص بإطلاق النار من سلاح رشاش من داخل منزله بمنطقة تسمى بيضاء الطوير غرب مدينة سكاكا ، وعند وصول رجال الأمن للموقع وشروعهم في إستطلاع الوضع تعرضوا لإطلاق نار من المتهم عند خروجه في محاولة للفرار منهم مما اقتضى الرد عليه بالمثل والسيطرة عليه وضبط السلاح المستخدم بحوزته ،كما تم في الموقع ضبط (٢٢) ظرف فارغ وسلاحين أبيضين . وقد نتج عن تبادل اطلاق النار تعرض المتهم لإصابه بقدمه وتم نقله الى المستشفى حيث تلقى العلاج اللازم ، وجرى إيقافه واتخاذ الاجراءات النظامية بحقه ،.

وشرطة منطقة الجوف إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم ، وأن الجهات الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها .

– والله الهادي إلى سواء السبيل