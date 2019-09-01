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ليفربول يحقق فوزه 13 على التوالي في الدوري الإنجليزي

ليفربول يحقق فوزه 13 على التوالي في الدوري الإنجليزي
http://almnatiq.net/?p=768372
المناطق_وكالات

واصل ليفربول بدايته الرائعة للموسم وفاز 3-صفر على بيرنلي ليحقق رقما قياسيا للنادي بالانتصار للمرة 13 على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ويستعيد سريعا صدارة المسابقة من مانشستر سيتي حامل اللقب الذي تفوق 4-صفر على برايتون آند هوف ألبيون اليوم السبت.

وبعد أربع جولات يتقدم صاحبا المركزين الأول والثاني في الموسم الماضي عن باقي المنافسين لكن هذه المرة ينفرد فريق يورجن كلوب بالقمة بفارق نقطتين قبل فترة التوقف لخوض مباريات دولية.

وشهدت منافسات اليوم أكثر من تدخل من نظام حكم الفيديو المساعد مع دخول التقنية الجديدة للدوري الممتاز هذا الموسم لأول مرة، وبات ليستر سيتي أقرب المنافسين لثنائي القمة بعدما فاز 3-1 على بورنموث وتعرض مانشستر يونايتد وتشيلسي لمزيد من الإحباط بالتعادل مع ساوثامبتون وشيفيلد يونايتد على الترتيب بينما فاز وست هام يونايتد وكريستال بالاس.

وفي ملعب بيرنلي تقدم ليفربول بعد 33 دقيقة عندما أرسل ترينت ألكسندر-أرنولد كرة عرضية اصطدمت بمنافسه كريس وود ودخلت المرمى كما هز ساديو ماني وروبرتو فيرمينو الشباك بعد عرض قوي آخر.

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