جامعة جدة تنظم لقاء” تعريفيا” إرشاديا” لطلاب السنة التحضيرية

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تنظم جامعة جدة، ابتداءً من غد الأحد، اللقاء التعريفي لطلاب وطالبات السنة التحضيرية للعام الجامعي الجديد، وذلك بمسرح عمادة شؤون الطلاب بالمقر الرئيسي للجامعة، وللطالبات بقاعة الأمير عبدالمجيد بمقر الطالبات الرئيسي بالفيصلية، والذي تستمر فعالياته لمدة خمسة أيام للطلاب وأربعة أيام للطالبات.

ورحّب مدير جامعة جدة، د. عدنان الحميدان، بالطلاب والطالبات المستجدين الملتحقين بالدراسة بجامعة جدة للعام الجديد، بعد اكتمال كل الاستعدادات لاستقبالهم وتهيئة كل الظروف المناسبة لهم، معتبراً أن تنظيم الأسبوع التعريفي الإرشادي للطلاب والطالبات سينعكس إيجابياً في تهيئتهم للالتحاق ببيئة تعليمية جديدة والتعرف عليها عن قرب والاستفادة من منظومة الخدمات والمرافق والأنشطة والبرامج المتاحة لهم وصولاً لتحقيق تطلعاتهم وتطلعات القيادة الرشيدة في شباب وأبناء الوطن، متمنياً لهم جميعاً عاماً حافلاً بالنجاح والتفوق.

وأوضح المشرف العام على الشؤون التعليمية بالجامعة المكلف، د. إبراهيم الحربي، أن اللقاء يمثل أسبوعاً إرشادياً وتعريفياً للطلاب المستجدين والطالبات المستجدات لتعريفهم بالجامعة ومرافقها وقطاعاتها المختلفة، وكذلك نظام الجامعة والدراسة والفرص المتاحة أمامهم لاختيار الكليات التي تناسب تخصصاتهم وميولهم، وكذلك تعريفهم بالأنشطة والبرامج المتاحة التي تستهدفهم خلال العام الدراسي الجديد لكي يتمكنوا من المشاركة بفعالية في المناشط الطلابية المختلفة والنوادي الطلابية، وإطلاعهم على الخدمات المتنوعة المقدمة لهم لكي تتحقق استفادتهم التامة منها.

وأشار د. “الحربي” إلى أنه سيتاح للطلاب والطالبات وضمن البرنامج التعرف على مواعيد استلام البطاقات الجامعية، وخطة المقررات الدراسية، والفصول الافتراضية، والخدمات الإلكترونية بما فيها نظام البلاك بورد الذي يساعد الطالب أو الطالبة على دراسة مقرراته وحل تكاليفه إلكترونياً، وكذلك التعرف على خدمات العمادات ذات العلاقة كعمادة القبول والتسجيل، وعمادة شؤون الطلاب، وعمادة مصادر المعرفة، سائلاً الله للطلاب والطالبات التوفيق، وأن يكون عاماً مكللاً بالنجاح والإنجاز.