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‎فيصل الخميسي رئيساً لمجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني

‎فيصل الخميسي رئيساً لمجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني

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‎فيصل الخميسي رئيساً لمجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني

‎فيصل الخميسي رئيساً لمجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني
http://almnatiq.net/?p=768379
المناطق_الرياض

صدرت موافقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس هيئة الرياضة – رئيس اللجنة الأولمبية السعودية على توصية مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز بتعيين فيصل بن سعود الخميسي رئيساً لمجلس إدارة الاتحاد بدءاً من 1 سبتمبر 2019م.

‎ويعد الأستاذ فيصل الخميسي من الكفاءات الوطنية المتميزة في مجال الأمن السيبراني وتقنية المعلومات، حيث يمتلك خبرة طويلة تمتد لأكثر من 20 عاماً، كما شارك بالعديد من برامج توطين التقنية منها تطبيقات الموبايل والذكاء الصناعي والبرمجة بالإضافة إلى اهتمامه في مجال إدارة الفعاليات التقنية والمعسكرات التي أطلقها الاتحاد في الآونة الأخيرة. وهو عضو في مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والعضو المنتدب ورئيس لجنة المبادرات في الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز مُنذ تأسيسه وتولى العديد المناصب القيادية في تلك المجالات.

‎وأعرب الخميسي عن شكره وتقديره لسمو رئيس هيئة الرياضة على ثقته الغالية سائلاً المولى عز وجل أن يوفقه لما فيه خدمة للدين والوطن، كما قدم شكره لمجلس الإدارة لترشيحه لرئاسة المجلس. وقد أبدى الخميسي أمله بأن يقود الاتحاد نحو دور فاعل يسهم في تحقيق رؤيته وأهدافه بما يعزز مكانته وقدرته على المضي قدماً في الريادة في مجال الأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، من خلال بناء قدرات وطنية احترافية سعياً للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030.

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