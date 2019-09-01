تطورات جديدة في عدن من “الانتقالي الجنوبي” ضد الشرعية

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http://almnatiq.net/?p=768382
المناطق_وكالات

أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن أنه اعتقل عشرات الموالين للحكومة في عدن يوم السبت بعد انسحاب قوات الرئيس عبد ربه منصور هادي من المدينة إثر ضربات جوية نفذتها الإمارات.
ووفقا لوكالة “رويترز”، قال مسؤولون في المجلس الانتقالي الجنوبي وشهود عيان إن قوات المجلس داهمت منازل وشركات بعد الانسحاب واعتقلت عشرات النشطاء والسياسيين ورجال الدين المؤيدين للحكومة موجهة إليهم تهمة “الإرهاب”.

ويوم السبت، قال أربعة سكان لـ”رويترز”، إن الهدوء عاد نسبيا إلى عدن لكن، المقاتلين الجنوبيين يجوبون الشوارع وشوهدوا وهم يقومون بمزيد من الاعتقالات في أنحاء المدينة.

ومن جانبها، صرحت حكومة هادي أن الاعتقالات جرت “بدوافع سياسية“، لكن مصدرا أمنيا في المجلس الانتقالي الجنوبي نفى صحة ذلك، وقال إن عشرات “الإرهابيين والخارجين عن القانون” قد اعتقلوا

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