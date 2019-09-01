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الأرصاد: رياح مثيرة للغبار على الرياض والمدينة والقصيم والأجزاء الساحلية الغربية

الأرصاد: رياح مثيرة للغبار على الرياض والمدينة والقصيم والأجزاء الساحلية الغربية
http://almnatiq.net/?p=768392
المناطق - الرياض

توقع نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق الرياض، المدينة المنورة والقصيم والاجزاء الساحلية الغربية والشمالية الغربية. وسماء غائمة جزئياً الى غائمة على مناطق غرب وشمال غرب ووسط المملكة, ويتوقع هطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على مرتفعات جازان ، عسير ، الباحة ومكة المكرمة تمتد حتى مرتفعات المدينة المنورة ويمتد تأثير السحب الرعدية إلى الأجزاء الساحلية منها .
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة،وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى مترونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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