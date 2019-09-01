دراسة: قيلولة الأطفال بعد المدرسة مهمة جداً لهم.. ما السبب؟

المناطق - وكالات

أجرى باحثون أمريكيون دراسة حديثة كشفت أنّ “الأطفال الذين يقضون قيلولة بعد المدرسة، يقدمون أداء جيداً في الامتحانات”.

ودرس الباحثون من جامعة “سوانسي” أكثر من 5000 طالب في المدارس الإبتدائية من جميع أنحاء ويلز. وأشارت إستطلاعات الرأي إلى أنّ “فترات الاستراحة بعد الظهر يمكن أن تجعل الأطفال نشطاء وقادرين على التحصيل في الامتحانات”.

إلى ذلك، فقد تبيّن للباحثين أنّ “الأطفال الذين قضوا وقتاً في اللعب في فترة ما بعد الظهر، بالإضافة إلى قيلولة في الصباح، يمكنهم الركض أكثر، وقادرون على الحصول على درجات أعلى في إختباراتهم الدراسية”.

في المقابل، فقد لفت الباحثون إلى أنّ “أولئك الذين لم يحصلوا على استراحة بعد الظهر، كانوا أكثر عرضة للإبلاغ عن المشاكل السلوكية، مثل فقدان أعصابهم، أو العنف أو كسر الأشياء عن عمد، وكان لدى هؤلاء الشباب أيضاً اضطرابات أكثر عاطفية، مثل الشعور بالوحدة أو أن أحداً لا يحبهم”. ومع هذا، فقد أكد الباحثون أنّ “حصول الأطفال على قيلولة لمدة ساعة واحدة فقط يومياً بعد الغداء يمكن أن يكونوا أكثر سعادة”.