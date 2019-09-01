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نيمار يتخلى عن فكرة الرحيل إلى برشلونة

نيمار يتخلى عن فكرة الرحيل إلى برشلونة
http://almnatiq.net/?p=768399
المناطق - وكالات

ذكرت صحيفة “ليكيب” الفرنسية السبت أن لاعب الكرة البرازيلي نيمار تخلى عن فكرة انتقاله إلى برشلونة الإسباني وسيخوض الموسم الحالي مع فريقه باريس سان جرمان الفرنسي.

وكتبت ليكيب في موقعها الإلكتروني “أبلغ المقربون من مهاجم باريس سان جرمان الناديين قراره بإنهاء الموسم الحالي مع باريس”.

كما أشارت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكاتالونية إلى أن محيط نيمار أقر بانتهاء مفاوضات العودة إلى ناديه السابق.

وكان المدير الرياضي لسان جرمان، البرازيلي ليوناردو، أكد الجمعة عدم توصل الطرفين إلى اتفاق حتى الآن بشأن أغلى لاعب في العالم، وعدم وجود اجتماع مقرر بينهما في عطلة نهاية الأسبوع الحالي، قبل إقفال باب الانتقالات الأوروبية الاثنين.

وجدد ليوناردو تأكيد الموقف ذي الجانبين لفريق العاصمة: الاستعداد من جهة للتخلي عن اللاعب الذي كلف خزينة النادي المملوك من شركة قطر للاستثمارات الرياضية 222 مليون يورو في صيف العام 2017، لكن مع الاشتراط من جهة أخرى أن تتم تلبية الشروط المالية وتوفير البدائل على صعيد اللاعبين لتعويض رحيل المهاجم الدولي.

وشكل نيمار محور تقارير صحافية متعددة هذا الصيف عن رغبته في الرحيل، وسط حديث عن اهتمام بخدماته من قطبي الكرة الإسبانية برشلونة وريال مدريد. وفي الأيام الماضية، أصبح برشلونة وحيدا في السباق لاستعادة اللاعب الذي دافع عن ألوانه لنحو أربعة أعوام.

ويشارك نيمار في التمارين مع فريقه من دون أن يخوض معه أي مباراة بعد هذا الموسم، في ظل رغبته غير الخافية بالعودة الى النادي الكاتالوني الذي دافع عن ألوانه منذ 2013 قادما من سانتوس.

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