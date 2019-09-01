شاهد.. أمير نجران: فلنجعل مدارسنا مصنعا للإبداع ومنارة للثقافة وسراجا للوعي لإنماء بلادنا

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وجه صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، كلمة إلى الطلاب والطالبات في المدارس والجامعة والمعاهد والكليات، والمعلمين والمعلمات وأعضاء هيئات التدريس، وإلى الآباء والأمهات وأولياء الأمور بأرجاء المنطقة، بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، وذلك في رسالة صوتية تم إذاعتها صباح اليوم.

وأبدى سموه في مستهل كلمته سعادته بانتظام الطلاب والطالبات، قائلاً: سعيد أن أتحدث إليكم هذا الصباح، صباح بهي بوجودكم، صباح جميل بانتظامكم، صباح يتفاءل بنشاطكم وحماسكم.

وأضاف: إننا اليوم أمام أعظم استثمار في بلادنا، يرعاه مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ويرسم مستقبله سمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ، ليفاخر بكم الوطن بين العالم، فإن أمامكم تحد عظيم، لكنه يصغر أمام هممكم وعزمكم، لصناعة التحول والتغيير، نحو رؤية المملكة 2030 فلنجعل من مدارسنا وجامعاتنا مصنعًا للإبداع، ومنارةً للثقافة، وسراجًا للوعي، لإنماء بلادنا ومجتمعنا.

وحث سموه على تقوى الله والتمسك بالدين والاعتزاز بالهوية، حيث جاء في حديثه: أوصيكم بتقوى الله تعالى.. تمسكوا بدينكم، اعتزوا بهويتكم الوطنية، انشروا التسامح والاعتدال، فاخروا بإرث آبائكم وأجدادكم، رسخوا قيم مجتمعكم. أصدق الدعاء لكم بالتوفيق، وتحقيق الأمنيات، وبلوغ الغايات الصحيحة.

ونوه الأمير جلوي بن عبدالعزيز في ختام كلمته بدور رجال القوات العسكرية مع انطلاقة هذا العام الدراسي، قائلاً: تحية إجلال وإكبار وتعظيم للأشاوس الشجعان، من قواتنا العسكرية كافة، على حدود الوطن، وفي أرجائه بالداخل، الذين بفضلهم بعد الله، وبوقفتهم، نواصل تعليمنا اليوم، ونمارس حياتنا في نعيم وأمان وراحة واطمئنان.. فحفظهم الله ووفقهم وسددهم، ورحم الشهداء منهم، وعجل في شفاء المصابين.