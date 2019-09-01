جوجل كشفت الكارثة: اختراق مخيف طال هواتف “آيفون”

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http://almnatiq.net/?p=768425
المناطق - الرياض

كثيرا ما يلجأ الناس إلى هواتف أبل، وأجهزتها الإلكترونية، بدعوى أنها واحدة من أكثر الأجهزة أمانا، وأكثرها تحصينا من إمكانيات الاختراق، فهل هذا الأمر صحيح؟

وكشف باحثون مختصون في الأمن الخارجي لشركة “غوغل” أن عملية اختراق غير مسبوقة طالت هواتف آيفون، إذ وقع الآلاف من المستخدمين ضحية لهجمات، نجح مسؤولو أمن أجهزة الشركة في تعطيلها بعد ذلك.

وتشير تفاصيل عمليات الاختراق تلك، إلى أنها استمرت على مدى عامين ونصف، وأن مجموعة من المواقع الإلكترونية ساهمت في العملية من خلال تحميل تطبيقات ضارة على هواتف آيفون.

ولم تسلم أحدث أجهزة آيفون وأكثرها تطورا لمواجهة هذه النوع من عمليات الاختراق، إذ أن عيوبا أمنية كشف عنها الباحثون في أنظمة تشغيل الهاتف الشهير، انطلاقا من IOS10 وصولا إلى IOS12.

ورغم محاولات الشركة طمأنة مستخدمي جهاز “التفاحة المقضومة” الشهير، بأن هذه البرامج الضارة تختفي بمجرد إعادة تشغيل الجهاز، ما لم تتكرر عملية زيارة تلك المواقع الخطيرة، إلا أن باحثين أمنيين في شركة “غوغل” شككوا في ذلك.

وقال الباحثون إن كمية المعلومات المسروقة، قد تتيح للمهاجمين إمكانية مواصلة عمليات الاختراق عبر كلمات المرور التي حصلوا عليها، وأن عمليات اختراق من الممكن أن تكون قد حدثت، دون أن يتم الانتباه إليها.

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