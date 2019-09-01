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إعلان قائمة المنتخب السعودي لمعسكر الدمام استعداداً لتصفيات كأسي العالم وآسيا

إعلان قائمة المنتخب السعودي لمعسكر الدمام استعداداً لتصفيات كأسي العالم وآسيا
http://almnatiq.net/?p=768434
المناطق - الرياض

أعلنت إدارة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم قائمة الأسماء المختارة من المدير الفني “إيرڤي رينارد” للمشاركة في المعسكر الإعدادي الذي سيقام في مدينة الدمام خلال الفترة من 2 إلى 8 من شهر سبتمبر استعدادًا لخوض أولى مباريات “الأخضر” في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 م.
ويستهل “الأخضر” مشواره بالتصفيات بمواجهة المنتخب اليمني في العاشر من سبتمبر على استاد البحرين الوطني بمملكة البحرين.
وضمت القائمة : عبدالله المعيوف، ومحمد العويس، وفواز القرني، وعمر هوساوي، وعلي آل بليهي، ومحمد آل فتيل، وعبدالله مادو، وزياد الصحفي، وسلطان الغنام، وسعود عبدالحميد، وياسر الشهراني، وحمدان الشمراني، وسلمان الفرج، ومحمد كنو، وعبدالله الخيبري، وعبدالرحمن الدوسري، وسالم الدوسري، وخالد السميري، وهتان باهبري، وعبدالفتاح عسيري، وعبدالعزيز البيشي، ومحمد السهلي، ومحمد الكويكبي، وهارون كمارا، وفراس البريكان، وعبدالله الحمدان.
وسيخوض ” الأخضر ” مباراة ودية وحيدة خلال معسكره في الدمام أمام منتخب مالي في الخامس من سبتمبر على استاد الأمير محمد بن فهد.
وأوقعت القرعة المنتخب السعودي في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات أوزبكستان، وفلسطين، واليمن، وسنغافورة.

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