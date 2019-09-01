“الأرصاد” تنبه من أمطار رعدية على الباحة.. والدفاع المدني يحذر

المناطق - الرياض

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية وتساقط البرد على منطقة الباحة, تشمل مدينة الباحة, ومحافظات الباحة, والعقيق, والمخواة, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن والأجزاء المجاورة لها، تستمر حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات وإتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.