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مقاتلات التحالف تستهدفت مواقع للميليشيا الحوثية بمحافظة حجة

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مقاتلات التحالف تستهدفت مواقع للميليشيا الحوثية بمحافظة حجة

مقاتلات التحالف تستهدفت مواقع للميليشيا الحوثية بمحافظة حجة
http://almnatiq.net/?p=768456
المناطق - وكالات

قتل قيادي ميداني من ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في غارات لمقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن استهدفت مواقع الميليشيا بمحافظة حجة شمال غربي اليمن.
وقال مصدر عسكري يمني، إن مقاتلات التحالف شنت ست غارات على مواقع وتجمعات لميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في مديرية عبس، بحسب الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الدفاع اليمنية.
وذكر المصدر أن الغارات طالت غرفة عمليات لميليشيا الحوثي الإرهابية بمنطقة البداح، مشيرًا إلى أن الغارات أسفرت عن مصرع الإرهابي الحوثي، وجرح عدد آخرين، بالإضافة إلى تدمير غرفة العمليات بالكامل.

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