وزيرة الخارجية السويدية تشدد على ضرورة التوصل إلى سلام شامل في اليمن

المناطق - وكالات

شددت وزيرة الخارجية السويدية مارجوت فالستروم على ضرورة التوصل إلى سلام شامل في اليمن وتنفيذ اتفاق السويد للخروج من الأزمة القائمة في البلاد.

وقالت فالستروم لدى لقائها في مدينة الرياض، نائب وزير الخارجية في الحكومة اليمنية محمد الحضرمي إن زيارتها للمنطقة تأتي في هذا الإطار، وأكدت في السياق دعم بلادها للحكومة الشرعية، وعزمها على استمرار تقديم الدعم لليمن من أجل التخفيف من تبعات أزمته الإنسانية، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

من جهته جدد نائب وزير الخارجية اليمني، التأكيد على عزم حكومة بلاده مواصلة التعاون مع المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله وصوره أينما وجد، وعدم قبولها باستمرار أو تمويل أي تشكيلات عسكرية خارج إطار الدولة تحت أي مبرر.

وأشاد نائب وزير الخارجية بالدعم السويدي المستمر للحكومة الشرعية، وحرصها على أمن وسلامة ووحدة الأراضي اليمنية وعلى اهتمامها الكبير بالأزمة الإنسانية التي تسبب بها الانقلاب الحوثي.

وفي سياق متصل، قال الحضرمي إن تنفيذ اتفاق السويد والانسحاب من مدينة وموانئ الحديدة هو المدخل الرئيسي للانتقال لأي مشاورات مستقبلية.