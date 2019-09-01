السوق العقارية تنهي شهر أغسطس على انخفاض قيمة صفقاتها 44.1 %

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أنهت السوق العقارية المحلية أداءها خلال شهر آب “أغسطس”، على انخفاض شهري في إجمالي قيمة صفقاتها بنسبة 44.1 في المائة، مقارنة بمستواها خلال تموز “يوليو”، واستقر إجمالي قيمة الصفقات العقارية مع نهاية الشهر عند مستوى 10.2 مليار ريال، مقارنة بمستواها خلال الشهر الأسبق عند مستوى 18.3 مليار ريال، وشمل الانخفاض الشهري كلا من القطاعين السكني والتجاري، حيث انخفض إجمالي قيمة صفقات القطاع السكني شهريا بنسبة 40.4 في المائة، وانخفض إجمالي قيمة صفقات القطاع التجاري شهريا بنسبة 54.0 في المائة. وعلى مستوى المقارنة السنوية؛ سجلت قيمة صفقات السوق ارتفاعا بنسبة 51.4 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وتركّز الارتفاع السنوي على القطاع السكني بنمو بلغت نسبته 83.6 في المائة، مقابل انخفاض القطاع التجاري بنسبة 5.8 في المائة.

وبحسب “الاقتصادية”، فإنه بالنظر إلى أداء السوق العقارية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، فقد سجل إجمالي قيمة الصفقات العقارية للسوق خلال الفترة ارتفاعا سنويا بلغت نسبته 30.7 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليستقر إجمالي قيمة الصفقات العقارية بنهاية الفترة عند مستوى 115.1 مليار ريال، مقارنة بنحو 88.1 مليار ريال بنهاية الفترة نفسها من العام الماضي. وبمقارنة أداء السوق العقارية المحلية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، بالفترة نفسها من عام الذروة العقارية خلال 2014 (بلغ إجمالي قيمة الصفقات العقارية للفترة نفسها من عام 2014 نحو 299.9 مليار ريال)، فقد نجحت السوق في تقليص حجم خسائرها بنسبة 12.8 في المائة إلى نحو 184.7 مليار ريال، مقارنة بحجم خسائرها خلال الفترة من العام الماضي عند مستوى 211.8 مليار ريال، ولتنخفض على أثره نسبة خسائر إجمالي قيمة صفقات السوق العقارية من 70.6 في المائة بنهاية الفترة من العام الماضي، إلى نسبة 61.6 في المائة بنهاية الفترة من العام الجاري.