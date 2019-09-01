أحداث أمنية متفرقة بالعراق.. تفجيرات وهجمات لمسلحين مجهولين

المناطق - وكالات

لقي مدني عراقي مصرعه في انفجار عبوة ناسفة أثناء مرور عجلته في ناحية العبارة شمال شرقي محافظة ديالى.

وهاجم مسلحون مجهولون برمانات يدوية مخيمًا للنازحين في قضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين من دون إصابات.

وفي محافظة ديالى شمال شرقي بغداد، أصيب مدني عراقي بجروح في انفجار بقرية الإصلاح التابعة لناحية جلولاء شمال شرقي المحافظة.

وفي قضاء أبو غريب غرب بغداد, لقي شخص مصرعه بنيران أسلحة كاتمة للصوت أطلقها مسلحون مجهولون لاذوا بعدها بالفرار.