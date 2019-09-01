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المحكمة العليا: السبت هو غرة شهر محرم لعام 1441

المحكمة العليا: السبت هو غرة شهر محرم لعام 1441
http://almnatiq.net/?p=768480
المناطق - الرياض

أعلنت المحكمة العليا أن يوم السبت الموافق 1 / 1 / 1441هـ حسب تقويم أم القرى هو غرة شهر محرم لهذا العام 1441هـ.
جاء ذلك في قرار صدر عن المحكمة العليا اليوم فيما يلي نصه:
القرار رقم : 124 / هـ وتاريخ : 2 / 1 / 1441هـ
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه، وبعد : فقد اطلع رئيس وأعضاء المحكمة العليا على ما ورد من المحاكم ولجان الترائي بشأن ترائي هلال شهر محرم لعام 1441هـ مساء يوم الجمعة التاسع والعشرين من شهر ذي الحجة عام 1440هـ، وبعد النظر والتأمل في جميع ما ورد فقد : ثبت لدى المحكمة العليا رؤية هلال شهر محرم مساء يوم الجمعة المذكور، بشهادة عدد من الشهود العدول، وعليه فإن المحكمة العليا تقرر : أن يوم السبت الموافق 1 / 1 / 1441هـ، حسب تقويم أم القرى هو غرة شهر محرم لهذا العام 1441هـ .
وتسأل الله العلي القدير أن يوفق المسلمين للعمل بما يرضيه، وأن يجمع شملهم ويوحد كلمتهم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.
رئيس وأعضاء المحكمة العليا :
عضو : الدكتور خالد بن عبدالله اللحيدان ، عضو : ناصر بن حمد الوهيبي ، عضو : الدكتور عبدالإله بن عبدالعزيز آل فريان ، عضو : فرحان بن يحيى الفيفي ، عضو : محمد بن عبدالله الجارالله ، عضو : أحمد بن حمد المزروع ، عضو : حمد بن محمد أبانمي ، عضو محمد بن شريم الشعبي ، عضو : سعيد بن بريك القرني ، عضو : أحمد بن مقبول حكمي ، عضو : أحمد بن محمد الأمير .
رئيس المحكمة العليا : غيهب بن محمد الغيهب .

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