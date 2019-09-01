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اجتماع طارئ لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين بالدول العربية.. الثلاثاء المقبل

http://almnatiq.net/?p=768487
المناطق - الرياض

يعقد مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة اجتماعًا طارئا بعد غد الثلاثاء في جامعة الدول العربية، برئاسة رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية أحمد أبو هولي، لمناقشة ملف تجديد تفويض عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا” وأزمتها المالية، وما يستجد من أمور.
وأوضح رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية أحمد أبو هولي في بيان اليوم أن الاجتماع يعقد بناءً على طلب دولة فلسطين لبحث دعم تجديد تفويض ولاية عمل “الأونروا” لثلاث سنوات قادمة، وقرار تجميد بعض الدول المانحة دعمها المالي عن المنظمة على ضوء تسريبات لوثائق سرية حول تحقيق مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة باتهام بعض العاملين فيها بتورطهم في قضايا فساد، لافتًا الانتباه إلى أن المؤتمر سيبحث آلية لمعالجة هذا الملف.
وأكد أن الاجتماع الطارئ سيصدر عنه توصيات ومذكرة مهمة لدعم “الاونروا” ودعم تجديد تفويضها الممنوح لها بالقرار”302″، والتأكيد على خدماتها وتعرية الموقفين الأمريكي والإسرائيلي المعاديين “للأونروا”، لافتًا الانتباه إلى أن التوصيات سترفع إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط لتعميمها على وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم الذي سيعقد بجامعة الدول العربية يوم 10 سبتمبر الجاري وكذلك على بعثات الجامعة العربية في الخارج ومجالس السفراء العرب للتعاطي معها والتحرك بشكل عاجل في دعم “الأونروا” وفي تجديد تفويضها.
وشدد على ضرورة التنسيق على مستوى الدول العربية المضيفة لقطع الطريق على الإدارة الأمريكية والاحتلال الإسرائيلي من تمرير مخطط تصفية “الأونروا”، مؤكدًا أهمية دعم استمرارها للقيام بعملها وفقا لقرار إنشائها رقم 302 لعام 949 ورفض أي مساس أو تلاعب بتعريف صفة اللاجئ الفلسطيني.
ومن المقرر أن يشارك في الاجتماع كل من الدول العربية المضيفة للاجئين، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، والمنظمة العربية للعلوم والثقافة “ألكسو”، والمنظمة الإسلامية للعلوم والثقافة “أسيسكو”.

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