احدث الأخبار

ارتفاع حصيلة الخسائر البشرية في سوريا لأعلى مستويات منذ 17 شهرا
أبرز المواد
 اجتماع طارئ لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين بالدول العربية.. الثلاثاء المقبل
أبرز المواد
 26 سبتمبر.. عرض الفيلم العالمي “وُلد ملكا” في صالات السينما بالمملكة والخليج العربي
أبرز المواد
 علماء : إشعاعات الهواتف الذكية لا تسبب مشكلات صحية
أبرز المواد
 أحداث أمنية متفرقة بالعراق.. تفجيرات وهجمات لمسلحين مجهولين
أبرز المواد
 كيف تتجنب الوقوع بفخ “التذاكر المخفضة” وتسافر من دون مشاكل؟
أبرز المواد
 المحكمة العليا: السبت هو غرة شهر محرم لعام 1441
أبرز المواد
 المملكة تستضيف أكبر “هاكاثون” في المنطقة متخصص في التقنيات الزراعيّة
أبرز المواد
 السوق العقارية تنهي شهر أغسطس على انخفاض قيمة صفقاتها 44.1 %
أبرز المواد
 وزيرة الخارجية السويدية تشدد على ضرورة التوصل إلى سلام شامل في اليمن
أبرز المواد
 غدا.. تخريج 60 شاباً وفتاة يمثلون الدفعة الثانية من القيادات الشابة للتواصل العالمي
أبرز المواد
 مقاتلات التحالف تستهدفت مواقع للميليشيا الحوثية بمحافظة حجة
أبرز المواد
ارتفاع حصيلة الخسائر البشرية في سوريا لأعلى مستويات منذ 17 شهرا

ارتفاع حصيلة الخسائر البشرية في سوريا لأعلى مستويات منذ 17 شهرا

أبرز المواد
اجتماع طارئ لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين بالدول العربية.. الثلاثاء المقبل

اجتماع طارئ لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين بالدول العربية.. الثلاثاء المقبل

أبرز المواد
26 سبتمبر.. عرض الفيلم العالمي “وُلد ملكا” في صالات السينما بالمملكة والخليج العربي

26 سبتمبر.. عرض الفيلم العالمي “وُلد ملكا” في صالات السينما بالمملكة والخليج العربي

أبرز المواد
علماء : إشعاعات الهواتف الذكية لا تسبب مشكلات صحية

علماء : إشعاعات الهواتف الذكية لا تسبب مشكلات صحية

أبرز المواد

ارتفاع حصيلة الخسائر البشرية في سوريا لأعلى مستويات منذ 17 شهرا

ارتفاع حصيلة الخسائر البشرية في سوريا لأعلى مستويات منذ 17 شهرا
http://almnatiq.net/?p=768491
المناطق - الرياض

ارتفعت حصيلة الخسائر البشرية في سوريا جراء المعارك بين قوات الأسد والمعارضة خلال شهر اغسطس 2019م لأعلى مستويات منذ 17 شهراً.
وبلغ عدد القتلى خلال الشهر الماضي 1520 قتيلًا ضمنهم 231 من القتلى المدنيين و 59 طفلًا وفقًا لما نشره المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يتخذ من بريطانيا مقرًا له.
كما وثق المرصد ارتكاب خمسة مجازر خلال شهر أغسطس من العام 2019، راح ضحيتها 45 مواطنًا بينهم 22 طفلًا دون سن 18 عامًا.

روابط ذات صلة

اجتماع طارئ لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين بالدول العربية.. الثلاثاء المقبل

اجتماع طارئ لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين بالدول العربية.. الثلاثاء المقبل
26 سبتمبر.. عرض الفيلم العالمي “وُلد ملكا” في صالات السينما بالمملكة والخليج العربي

26 سبتمبر.. عرض الفيلم العالمي “وُلد ملكا” في صالات السينما بالمملكة والخليج العربي
علماء : إشعاعات الهواتف الذكية لا تسبب مشكلات صحية

علماء : إشعاعات الهواتف الذكية لا تسبب مشكلات صحية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*