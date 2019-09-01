أمانة الشرقية تبدأ تجهيز موقع المتنزه البري

الدمام - المناطق

بدأت أمانة المنطقة الشرقية بالاستعداد والتجهيز بموقع المنتزه البري، والذي تم تخصيصه لإقامة المخيمات في موسم الشتاء والربيع من كل عام، وذلك وفقا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، وبمتابعة من قبل سمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان حفظهما الله، في توفير جميع سبل الراحة للمواطنين والمقيمين في مثل هذه المواسم والتي يحرصون فيها للتنزه بالأماكن البرية، وكذلك تقديم الخدمات البلدية و الخدمات التي تقدمها الجهات ذات العلاقة في هذا الشأن.

وأوضح المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان في بيان صحافي، أن معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير وجه بلدية غرب الدمام والادارات المعنية بالأمانة بإنفاذ توجيه سموه الكريم، والبدء في تجهيز الموقع بأسرع وقت ممكن والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لشمولية الخدمات داخل هذا المتنزه.

وأشار الصفيان بأن معالي أمين الشرقية وجه أيضا بتخفيض تكلفة التأمين على المخيم من 3000 ريال الى 1000 ريال، وذلك لتخفيف العبء المادي على المتنزهين، إضافة الى مبلغ 1500 ريال نظير الخدمات البلدية التي تقدم داخل المتنزه البري، فيما أكد معالي أمين الشرقية أن هناك لائحة غرامات سوف تنفذ داخل هذا المتنزه لمخالفي أنظمة التخييم، ونظرا لخصوصية المخيمات داخل المتنزه فقد وجه معاليه أيضا بأن تكون المسافة بين كل موقع داخل المخيم 40 مترا بدلا من 20 مترا، هذا بالإضافة الى زيادة مساحة المخيم الواحد الى 3000 متر مربع بدلا من 1500 متر مربع سابقا، في مكان مناسب وتضمن الخصوصية التامة، إضافة الى إقامة فعاليات وأنشطة متنوعة داخل المساحة المخصصة للتنزه، وكذلك يتوفر في موقع المتنزه مواقع مؤقتة لبعض الجهات المعنية ذات العلاقة.

ولفت الصفيان الى أن الموقع الذي خصصته الأمانة يقع على مساحة 6 مليون متر مربع، وهو نفس موقع العام الماضي، مشيرا الى أنه يجري حاليا التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لشمولية الخدمات داخل المنتزه، لافتا الى أن الموقع يبعد عن مدينه الدمام 20 كيلو متر، ويقع تحديداً على الطريق الرابط بين طريق الدمام الرياض السريع وطريق المطار، مؤكدا بأن الأمانة ستتيح للمواطنين و المقيمين في حال رغبتهم الحصول على موقع خاص للتخييم عبر رابط الكتروني سوف تعلن عنه الأمانة فور الانتهاء من اكتمال كافة التجهيزات بالإضافة الى توفير مكتب خدمات متكامل وذلك لتقديم الخدمات للمتنزهين.