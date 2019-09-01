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مدير تعليم عنيزة يطمئن على عودة 38 ألف طالبا وطالبة لمقاعد الدراسة

مدير تعليم عنيزة يطمئن على عودة 38 ألف طالبا وطالبة لمقاعد الدراسة
http://almnatiq.net/?p=768550
المناطق - عنيزة

اطمأن سعادة مدير إدارة التعليم بمحافظة عنيزة الأستاذ محمد بن سليمان الفريح، صباح اليوم الأحد، على عودة 38 ألف طالبا وطالبة لمقاعد الدراسة في مدارس محافظة عنيزة، ووقف على التجهيزات المتكاملة التي أعدتها الإدارة لاستقبال الطلبة في كافة المراحل، حيث زار سعادته متوسطة ابن صالح، وقسم التربية الخاصة بمتوسطة القادسية، وثانوية قرطبة.

وتجول “الفريح” على المرافق التعليمية في هذه المدارس وتأكد من جاهزيتها للعملية التعليمية مع انطلاق اليوم الدراسي الأول، كما اطلع على فصول الطلاب وعملية تسليمهم الكتب المدرسية بعد اكتمال تسليمها للمدارس، وذلك برفقة مساعد مدير التعليم لشؤون “البنين” الأستاذ عبدالله القرزعي وعدد من القيادات التعليمية.

وأشاد سعادة مدير تعليم عنيزة بالانضباط الدراسي من الزملاء المعلمين والمعلمات، والأبناء من الطلاب والطالبات، مشيرا إلى أن هذا الانضباط يؤكد حماسهم لبداية العام الدراسي الجديد.

وقدم “الفريح” الشكر لكافة العاملين بالإدارة على ما بذلوه من أجل استكمال التجهيزات التي قدمتها الإدارة في مرحلة الاستعداد للعام الدراسي الجديد لتوفير بيئة تعليمية مناسبة، كما قدم شكره لقادة ومعلمي المدارس على استقبالهم الحافل للطلاب والطالبات، متمنيا أن يكون عاما دراسيا مليئا بالعلم والنفع والفائدة، وحافلا بالإنجازات، سائلا الله التوفيق للجميع.

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