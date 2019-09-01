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270 جولة ميدانية تعزز الميدان في أول يوم دراسي بتعليم القصيم

270 جولة ميدانية تعزز الميدان في أول يوم دراسي بتعليم القصيم
http://almnatiq.net/?p=768555
المناطق / بريدة

بدأت 1600 مدرسة في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم باستقبال 180 ألف طالب وطالبة مع أول يوم دراسي للعام الحالي 1441هـ وسط جولات ميدانية تجاوزت 270 جولة لعددٍ من القيادات التعليمية، بعد أن أكلمت الإدارة العامة توزيع أكثر من مليونين و500 كتاب مدرسي.
وبحسب التقارير والمسوحات البيانية للجان الإشرافية، التي باشرت واقع المدارس لليوم الأول لانطلاقة العام الدراسي 1441هـ فقد حققت البداية نجاحًا ملحوظًا وتفاعلاً إيجابيًا في الانضباط المدرسي والحضور الفاعل، من قبل كافة مكونات البيئة التعليمية وأولياء الأمور، مؤكدة على الدافعية التي يتمتع بها الميدان التعليمي.
وجاءت الزيارات الميدانية لتعزز دور العاملين في الميدان التعليمي ومساندة للواقع المدرسي في مراحل التعليم الثلاث بقطاعي البنين والبنات “ابتدائي، متوسط، ثانوي” نحو تحقيق بداية مثالية ونموذجية، حيث تواصل القيادات التعليمية وقوفها المباشر على المشهد التعليمي، ومتابعة سير الخطة الدراسية والبرامج التعليمية بشكل مستمر.
بدوره قدم مدير عام التعليم بمنطقة القصيم صالح بن عبدالرحمن الجاسر شكره وتقديره لكافة الزملاء والزميلات في الميدان التربوي، نظير جهودهم وتفاعلهم الإيجابي والبناء نحو تعزيز مقدرات الميدان، والعمل على تجويد معطياته، حتى اكتملت المنظومة لبداية تعليمية ومعرفية جاذبة للطلاب والطالبات ومتفاعلة لتحقيق عام دراسي يمتاز بالتميز والنجاح .
وأكد الجاسر بأن جميع من في الحقل التعليمي قد بذلوا جهودهم على أكمل وجه، من أجل تهيئة اليوم الأول لجميع الطلاب والطالبات وتحقيق بداية جادة ومنضبطة للعام الدراسي، مبينًا بأن الإدارة العامة قد هيأت جميع الإمكانيات التي تحقق النجاح المكتمل لمنظومة العمل في وقت مبكر.

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