أكثر من 140 ألف طالب وطالبة عادوا لمقاعد الدراسة بتعليم حائل مع بداية العام الدراسي

المناطق - حائل

انطلقت الدراسة بمدارس تعليم حائل اليوم الأحد بعودة أكثر من 140 ألف طالب وطالبة إلى مقاعد الدراسة في منطقة حائل ، حيث أكملت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة كافة التجهيزات والترتيبات الخاصة بعودة أبنائها الطلاب والطالبات ، حيث كانت هناك زيارات ميدانية لعدد من المدارس للتأكد من جاهزيتها و تدشين انطلاق النقل التعليمي بتعليم المنطقة وأخذ جولة على بعض الحافلات المجهزة للنقل العام والتربية الخاصة ، كما تم التأكد من وصول جميع المناهج الدراسية لجميع المدارس .

من جهة أخرى زار مدير عام التعليم ومساعديه اليوم الأحد 2 / 1 / 1441 هجري عدداً من المدارس حيث زار الدكتور يوسف الثويني مدير عام التعليم مدرسة مسارات العالمية ومدرسة ابن سيرين الابتدائية ومدارس منار العلم وكما زار المساعد للشؤون التعليمية “بنين ” الأستاذ يحيى العماري مدرسة عبدالرحمن بن عوف الإبتدائية و زار المساعد للشؤون المدرسية الأستاذ عبدالعزيز الحميان مدرسة مصعب بن عُمير الإبتدائية وثانوية الأمير مقرن حيث اثنوا على ماوجدوه من تجهيزات واستعداد مبكر في المدارس التي تمت زيارتها وتنفيذ برامج استقبال الطلاب .

وذكر مدير عام التعليم الدكتور يوسف الثويني بمناسبة بداية العام الدراسي أتقدم بالتهنئة مع بداية عامنا الدراسي لابنائي الطلاب وبناتي الطالبات وللزملاء والزميلات من معلمين ومعلمات وأولياء الأمور في المنطقة بمناسبة العودة لميادين العلم والمعرفة متمنياً أن يكون عاماً دراسياً حافلاً بالتميز والنجاح والإبداع ، كما نتقدم في إدارة تعليم حائل بكافة منسوبيها بالشكر والتقدير والثناء لما توليه ‏قيادتنا الحكيمة ومن سمو أمير المنطقة ونائبه للتعليم من إهتمام ورعاية وتحفيز .

ووفقاً لتوجيهات وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ سوف نعمل على تقديم برامج ومشروعات طموحة وهادفة ومبادرات بناءة تهدف إلى الارتقاء بمستوى طلابنا وطالباتنا بما يحقق رسالة التعليم ورؤية المملكة ٢٠٣٠ .

وزارت المساعدة للشؤون التعليمية الأستاذة فوزية الجنيدي عددا من المدارس ، وذلك للوقوف والاطلاع على كافة الاستعدادات واستقبال الطالبات في أول يوم دراسي جديد من خلال برامج التهيئة والاستعداد خاصة للصف الأول الابتدائي ، مشيرة إلى المتابعة الميدانية التي تشرف عليها إدارة الإشراف التربوي ومكاتب التعليم بالمنطقة ، مؤكدة على استمرار هذه الزيارات الميدانية ومتابعة الانضباط المدرسي ، واستلام جميع المقررات الدراسية ، وبدء الدراسة الفعلية للطالبات .

واستمرت جولات وزيارات الإشراف لمدارس البنين والبنات.