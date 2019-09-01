أمير تبوك يطلع على تقرير مدارس الطفولة المبكرة

المناطق - تبوك

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك على تقرير مفصل عن بداية العمل في 14 مدرسة من مدارس الطفولة المبكرة بالمنطقة جاء ذلك خلال لقاء سمو أمير منطقة تبوك ظهر اليوم بالإمارة المدير العام للتعليم في منطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري، وأكد سموه على أن اهتمام وزارة التعليم بمرحلة الطفولة يأتي في إطار اهتمام قيادتنا الرشيدة وبلادنا في دعمها للتعليم كونه الركيزة الأساسية لبناء المجتمع وتحقيقاً لرؤية المملكة 2030 في حصول كل طفل سعودي على حق التعليم اينما كان وفق خيارات متنوعة

كما اطلع سموه على تقرير عن سير العمل في بداية العام الدراسي بالمنطقة مثمناً سموه ماتم اتخاذه من استعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد واشاد سموه بجهود الادارة العامة للتعليم بالمنطقة ووجه سمو امير منطقة تبوك بمضاعفة الجهد والعمل على توفير كافة الامكانات لتمكين الطلاب والطالبات من الدراسة في اجواء مهيأة موكدا سموه على اهمية العمل والتكامل بين الاسرة والمدرسة في رعاية وتربية وتنمية الابناء منوها بما يحضى به قطاع التعليم بالمملكة من دعم ورعاية واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد – حفظهم الله – .

من جانبه أعرب مدير التعليم عن عظيم شكره وامتنانه لمتابعة أمير تبوك ودعمه المتواصل والحثيث لقطاع التعليم، مؤكدا أن توجيهات أمير المنطقة ستكون محل التنفيذ وسنعمل جميعا لمواصلة العطاء والعمل بما يتماشى مع تطلعات ولاة الأمر.