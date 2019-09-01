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نائب أمير منطقة حائل يدشن فصول الطفولة المبكرة بتعليم حائل

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نائب أمير منطقة حائل يدشن فصول الطفولة المبكرة بتعليم حائل

نائب أمير منطقة حائل يدشن فصول الطفولة المبكرة بتعليم حائل
http://almnatiq.net/?p=768586
المناطق - حائل

دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل صباح اليوم فصول الطفولة المبكرة في مقر المدرسة السادسة والعشرون بحائل يرافقه مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور يوسف الثويني .
واطلع سموه على العرض المقدم من إدارة رياض الأطفال والذي تناول شرحاً مفصلاً عن مشروع الطفولة المبكرة في مدارس تعليم حائل ثم تجول سموه في فصول الطفولة المبكرة مطلعاً على كافة الاستعدادات والتجهيزات .
من جهته أوضح مدير عام التعليم بالمنطقة أن اهتمام وزارة التعليم في الطفولة المبكرة يأتي حرصاً من القيادة الرشيدة – حفظها الله – على دعم وتحسين مخرجات التعليم ، ومواكبة التطورات الحديثة المتوافقة مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ ، وإيمانها أن بالعلم و التعليم يتحقق نمو المجتمع ، ورفعة الوطن وتقدمه مضيفاً أن مرحلة الطفولة المبكرة تعد المرحلة الأهم في تكوين شخصية الطفل والتي تسهم في صقل شخصيته وتنمية قدراته وإكسابة سلوكيات اجتماعية وثقافية مهمة .
وأبان الدكتور الثويني أنة تم تجهيز ٤٤ مدرسة للطفولة المبكرة في المرحلة الأولى على مستوى المنطقة ، تستوعب أكثر من ٢٣٠٦ طالب وطالبة في الصفوف الأولية يقوم بتدريسهم ما يقارب ١١٥٠ معلمة متخصصة في فصول دراسية منفصلة في مباني دراسية مؤهلة لبيئة تعليمية مكتملة متوافقة مع المجالات النفسية والتربوية والتعليمية المناسبة لهذه المرحلة العمرية ، مشيراً إلى أنه من المتوقع بإذن الله زيادة نسبة الالتحاق بالطفولة المبكرة بتعليم حائل من 21.13 % إلى ٣٠ % في نهاية العام الدراسي .

 

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