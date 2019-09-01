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الأمير بدر بن سلطان يرأس اجتماعاً لأعمال مكافحة المخدرات بمكة المكرمة

الأمير بدر بن سلطان يرأس اجتماعاً لأعمال مكافحة المخدرات بمكة المكرمة

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الأمير بدر بن سلطان يرأس اجتماعاً لأعمال مكافحة المخدرات بمكة المكرمة

الأمير بدر بن سلطان يرأس اجتماعاً لأعمال مكافحة المخدرات بمكة المكرمة
http://almnatiq.net/?p=768595
المناطق - جدة

رأس صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة, اجتماعاً تخلله استعراض لأعمال مكافحة المخدرات في المنطقة والمحافظات التابعة لها.
واطلع الأمير بدر بن سلطان خلال الاجتماع الذي حضره مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة اللواء محمد القرني يرافقه مديرو المكافحة بمحافظات المنطقة، على الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية لضبط الممنوعات وتعقب المروجين، وكذلك الخطط التوعوية المزمع تنفيذها لتحصين المجتمع ضد هذه الآفة الخطيرة والبرامج التوعية التي تستهدف الطلبة والطالبات.

 

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