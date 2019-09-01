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وزير الصحة يصدر قراراً بتمديد تكليف ” خالد بن عايض عسيري ” مديراً عاماً للشؤون الصحية بمنطقتي عسير ونجران

وزير الصحة يصدر قراراً بتمديد تكليف ” خالد بن عايض عسيري ” مديراً عاماً للشؤون الصحية بمنطقتي عسير ونجران

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وزير الصحة يصدر قراراً بتمديد تكليف ” خالد بن عايض عسيري ” مديراً عاماً للشؤون الصحية بمنطقتي عسير ونجران

وزير الصحة يصدر قراراً بتمديد تكليف ” خالد بن عايض عسيري ” مديراً عاماً للشؤون الصحية بمنطقتي عسير ونجران
http://almnatiq.net/?p=768599
المناطق - عسير

أصدر معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة قراراً بتمديد تكليف ” خالد بن عايض عسيري ” مديراً عاماً للشؤون الصحية بمنطقتي عسير ونجران .

وكان العسيري قد أحدث نقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية في منطقة عسير منذ تكليفه قبل عام من أهمها تقليص قوائم الانتظار وتشغيل مراكز صحية مناوبة على مدار الساعة ودعم المستشفيات في المحافظات وتطوير بيئات العمل واستحداث العديد من التخصصات وتحسين مؤشرات الأداء وتحسين المظهر العام وإزالة التشوهات البصرية ، ورفع مستوى جودة الأداء بشكل عام ، وغيرها من الإنجازات التي تضاف للإنجازات المحققة في منطقة نجران .

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