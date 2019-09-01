احدث الأخبار

دار الملاحظة بالدمام تستقبل أول يوم دراسي بالورود
المنطقة الشرقية
 وزير الصحة يصدر قراراً بتمديد تكليف ” خالد بن عايض عسيري ” مديراً عاماً للشؤون الصحية بمنطقتي عسير ونجران
مجتمع المناطق
 الأمير بدر بن سلطان يرأس اجتماعاً لأعمال مكافحة المخدرات بمكة المكرمة
أبرز المواد
 وزارة العدل: تحديث 460 ألف صك ضمن “رقمنة الثروة العقارية”
أبرز المواد
 نائب أمير منطقة حائل يدشن فصول الطفولة المبكرة بتعليم حائل
أبرز المواد
 أمير تبوك يطلع على تقرير مدارس الطفولة المبكرة
أبرز المواد
 أكثر من 140 ألف طالب وطالبة عادوا لمقاعد الدراسة بتعليم حائل مع بداية العام الدراسي
منطقة حائل
 أمانة الشرقية تبدأ تجهيز موقع المتنزه البري
المنطقة الشرقية
 270 جولة ميدانية تعزز الميدان في أول يوم دراسي بتعليم القصيم
منطقة القصيم
 مدير تعليم عنيزة يطمئن على عودة 38 ألف طالبا وطالبة لمقاعد الدراسة
منطقة القصيم
 مدير تعليم الشرقية يقف لمتابعة سير الدراسة في يومها الأول
المنطقة الشرقية
 محافظ الأفلاج ومدير التعليم يشاركان طلاب المرحلة الابتدائية الأسبوع التمهيدي
منطقة الرياض
دار الملاحظة بالدمام تستقبل أول يوم دراسي بالورود

دار الملاحظة بالدمام تستقبل أول يوم دراسي بالورود

المنطقة الشرقية
وزير الصحة يصدر قراراً بتمديد تكليف ” خالد بن عايض عسيري ” مديراً عاماً للشؤون الصحية بمنطقتي عسير ونجران

وزير الصحة يصدر قراراً بتمديد تكليف ” خالد بن عايض عسيري ” مديراً عاماً للشؤون الصحية بمنطقتي عسير ونجران

مجتمع المناطق
الأمير بدر بن سلطان يرأس اجتماعاً لأعمال مكافحة المخدرات بمكة المكرمة

الأمير بدر بن سلطان يرأس اجتماعاً لأعمال مكافحة المخدرات بمكة المكرمة

أبرز المواد
وزارة العدل: تحديث 460 ألف صك ضمن “رقمنة الثروة العقارية”

وزارة العدل: تحديث 460 ألف صك ضمن “رقمنة الثروة العقارية”

أبرز المواد

دار الملاحظة بالدمام تستقبل أول يوم دراسي بالورود

دار الملاحظة بالدمام تستقبل أول يوم دراسي بالورود
http://almnatiq.net/?p=768602
المناطق - الدمام

استقبلت إدارة دار الملاحظة الاجتماعية بالدمام بقيادة سعادة الأستاذ سعيد بن صالح الشهراني قائد ومعلمي وطلاب مجمع مدارس عبدالله بن حذافة الملحقة بالدار واحتفت بهم في أول أيام العام الدراسي الجديد بحفل بهيج , قدمت فيه المأكولات و المشروبات والحلوى، كما تم تقديم الورود للجميع وكذلك بعض الهدايا للمعلمين، وقد كانت ثمار الحفل متنوعة ابتدأها أحد الطلاب بآيات عطرات من الذكر الحكيم  ثم بعدها أبيات شعرية في حق المعلم وكلمة الطلاب يلقيها بالنيابة عنهم أحد الطلاب من ثم القى قائد المدرسة محمد بن فهد السبيعي كلمة بهذه المناسبة رحب فيها بالطلاب الجدد متمنيا ان يكون عاما مباركا يبذلون فيه الجد و الاجتهاد لينالوا أعلى درجات التفوق، وخير ختام كلمة مدير الدار سعادة الأستاذ سعيد بن صالح الشهراني أثنى فيها على المعلمين على مايبذلونه تجاه هذه الفئة الغالية علينا جميعا ورحب بهم جميعا بمناسبة بدء العام الدراسي متمني وداعي المولى أن يجعله عام خير وفلاح وأن نتعاون ونتكاتف جميعا لكي نحقق مانصبو إليه ولنجدد العزيمة ولنجدد الهمة ولننطلق في عام ملئ بالنجاحات والإنجازات نحو تحقيق أهدافنا لتكن طموحاتكم عالية وآمالكم تعانق السماء خدمة للدين ورفعة للوطن وفق الله الجميع لما فيه الخير.

 

روابط ذات صلة

أمانة الشرقية تبدأ تجهيز موقع المتنزه البري

أمانة الشرقية تبدأ تجهيز موقع المتنزه البري
مدير تعليم الشرقية يقف لمتابعة سير الدراسة في يومها الأول

مدير تعليم الشرقية يقف لمتابعة سير الدراسة في يومها الأول
مجلس إدارة غرفة الأحساء يرفع آيات الشكر للقيادة الحكيمة بمناسبة إنشاء وزارة الصناعة والثروة المعدنية

مجلس إدارة غرفة الأحساء يرفع آيات الشكر للقيادة الحكيمة بمناسبة إنشاء وزارة الصناعة والثروة المعدنية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*