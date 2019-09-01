دار الملاحظة بالدمام تستقبل أول يوم دراسي بالورود

المناطق - الدمام

استقبلت إدارة دار الملاحظة الاجتماعية بالدمام بقيادة سعادة الأستاذ سعيد بن صالح الشهراني قائد ومعلمي وطلاب مجمع مدارس عبدالله بن حذافة الملحقة بالدار واحتفت بهم في أول أيام العام الدراسي الجديد بحفل بهيج , قدمت فيه المأكولات و المشروبات والحلوى، كما تم تقديم الورود للجميع وكذلك بعض الهدايا للمعلمين، وقد كانت ثمار الحفل متنوعة ابتدأها أحد الطلاب بآيات عطرات من الذكر الحكيم ثم بعدها أبيات شعرية في حق المعلم وكلمة الطلاب يلقيها بالنيابة عنهم أحد الطلاب من ثم القى قائد المدرسة محمد بن فهد السبيعي كلمة بهذه المناسبة رحب فيها بالطلاب الجدد متمنيا ان يكون عاما مباركا يبذلون فيه الجد و الاجتهاد لينالوا أعلى درجات التفوق، وخير ختام كلمة مدير الدار سعادة الأستاذ سعيد بن صالح الشهراني أثنى فيها على المعلمين على مايبذلونه تجاه هذه الفئة الغالية علينا جميعا ورحب بهم جميعا بمناسبة بدء العام الدراسي متمني وداعي المولى أن يجعله عام خير وفلاح وأن نتعاون ونتكاتف جميعا لكي نحقق مانصبو إليه ولنجدد العزيمة ولنجدد الهمة ولننطلق في عام ملئ بالنجاحات والإنجازات نحو تحقيق أهدافنا لتكن طموحاتكم عالية وآمالكم تعانق السماء خدمة للدين ورفعة للوطن وفق الله الجميع لما فيه الخير.