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أمير الرياض يرفع الشكر لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة صدور الأمر الملكي بتحويل هيئة تطوير مدينة الرياض إلى هيئة ملكية

أمير الرياض يرفع الشكر لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة صدور الأمر الملكي بتحويل هيئة تطوير مدينة الرياض إلى هيئة ملكية

أبرز المواد

أمير الرياض يرفع الشكر لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة صدور الأمر الملكي بتحويل هيئة تطوير مدينة الرياض إلى هيئة ملكية

أمير الرياض يرفع الشكر لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة صدور الأمر الملكي بتحويل هيئة تطوير مدينة الرياض إلى هيئة ملكية
http://almnatiq.net/?p=768608
المناطق - الرياض

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض باسمه ونيابة عن أهالي مدينة الرياض الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتحويل (هيئة تطوير مدينة الرياض) إلى هيئة ملكية باسم (الهيئة الملكية لمدينة الرياض) .
وقال سموه في برقية رفعها لخادم الحرمين الشريفين: أتشرف بالتقدم إلى مقامكم السامي الكريم، نيابة عن أهالي مدينة الرياض ومنطقة الرياض، ببالغ الشكر والامتنان بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتحويل (هيئة تطوير مدينة الرياض) إلى هيئة ملكية باسم (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)، يكون لها مجلس إدارة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء, وتنقل إليها جميع المهمات المتعلقة بالمشروعات الوطنية الكبرى بالرياض من “لجنة المشروعات الوطنية الكبرى”.
وأضاف سمو أمير منطقة الرياض: أتشرف أيدكم الله بالإشارة إلى أن هذا الأمر الملكي الكريم يُشّكل امتداداً للرعاية الكريمة والدعم السخي من مقامكم الكريم -أيدكم الله- ومن سمو ولي عهدكم الأمين -حفظه الله- للارتقاء بمدينة الرياض في جميع المجالات وإحلالها المكانة المتميزة التي تستحقها بما يتناسب مع مكانتها الوطنية وبما ينسجم مع أهداف “رؤية المملكة 2030” .
وسأل سموه المولى القدير, أن يُيسر لهذه الهيئة إنجاز المهام التي أنيطت بها على أكمل وجه، وأن يكتب في أعمالها الخير والمنفعة للوطن، وأن يحفظ هذه البلاد المباركة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأميـن -حفظهما الله- ويديم عليها نعمه الظاهرة والباطنة.

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