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ضبط موقع مخالف بالمدينة حوله وافدون إلى مطعم لإعداد وجبات الإعاشة

ضبط موقع مخالف بالمدينة حوله وافدون إلى مطعم لإعداد وجبات الإعاشة

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ضبط موقع مخالف بالمدينة حوله وافدون إلى مطعم لإعداد وجبات الإعاشة

ضبط موقع مخالف بالمدينة حوله وافدون إلى مطعم لإعداد وجبات الإعاشة
http://almnatiq.net/?p=768611
المناطق - المدينة المنورة

تمكنت الإدارة العامة للشؤون الرقابية والأسواق بأمانة منطقة المدينة المنورة وبلدية أحد وقوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة منطقة المدينة المنورة وبمساندة الدفاع المدني من ضبط موقع مخالف حوله مجموعة وافدين إلى مطعم لتجهيز الوجبات الجاهزة وتوزيعها على الفنادق , وذلك بمساعدة صاحب المطعم الذي رفض التعاون مع الفرق الرقابية مما اضطر الفرق الى الإستعانة بالدفاع المدني لفتح المطعم. ووفقاً للتفاصيل فإن الفرق الرقابية قد رصدت موقعاً في حي المصانع عبارة عن منزل  للعزاب والعوائل حوله وافدون الى مطعم لتقديم الوجبات الجاهزة ونقلها الى الفنادق , وعند مباشرة ضبط الموقع , قامت العمالة الوافدة المتواجدة بإغلاق المطعم والهروب من الباب الخلفي , وتم ضبط عامل ومن خلاله تم استدعاء صاحب المنشأة والذي رفض فتح الموقع وعدم التعاون مع الفرق مما استدعى الموقف طلب دعم الدفاع المدني الذين قاموا مشكورين بفتح الأبواب لتتمكن الفرق الرقابية من الدخول للمطعم .

وقد بين وكيل الأمين للخدمات بأمانة المنطقة الأستاذ / عبدالله بن محمد آل طالع بأنه تم ضبط وإتلاف أكثر من 700 وجبة و270 كيلوجرام من اللحوم و100 كيلوجرام من الدجاج , وتم تسليم العمالة لوحدة ضبط المخالفات . فيما أكد آل طالع بأن أمانة منطقة المدينة المنورة لن تتوانى في ملاحقة مخالفي الصحة العامة , مهيباً بالمواطنين والمقيمين بإبلاغ الأمانة عبر الاتصال بمركز طوارئ الأمانة على الرقم (940)، أو عبر تطبيق (أمانتي 940) المتوفر على متاجر الأجهزة الذكية، أو عبر الواتساب رقم (0548990940)؛ للتعامل معها وفق الأنظمة والشروط الصحية والبلدية.

 

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