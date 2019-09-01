"الشرافي " حث الطلاب على الإجتهاد و المثابرة ليحققوا حلماً لوطنهم وادي الدواسر .. “ثانوية عمرو بن العاص ” تستقبل طلابها بفعاليات ترفيهية

وادي الدواسر - فالح الدوسري

مع مطلع أول أيام العام الدراسي الجديد ١٤٤1 هـ واشراقة صباح هذا اليوم ( الأحد ) استقبلت ثانوية عمرو بن العاص التابعة لتعليم وادي الدواسر طلابها بفعاليات ترفيهية اعدته إدارة المدرسة.

في بداية الإستقبال تحدث قائد المدرسة منير بن محمد الشرافي خلال الطابور الصباحي مرحباً بالمعلمين والطلاب وهنأهم بالعودة إلى صروح العلم حاثاً الطلاب على المثابرة والاجتهاد و كسب أعلى الدرجات ليحققوا حلماً لوطنهم ويصبحون رموزاً يُفتخر بها ، مبيناً أن جميع منسوبي المدرسة من معلمين وإداريين حريصين على رفع المستوى العام و تخريج دفعات تخدم الوطن في شتى المجالات وفقاً لرؤية المملكة ، كما قدم شكره لمحل حلويات الوادي الراعي الرسمي للأسبوع الأول ويأتي ذلك لحرصهم لبناء وطن طموح وأرتفاع سقف المسؤولية الإجتماعية لديهم .

كما قدم المرشد الطلابي الأستاذ بريك بن محمد برنامجاً خاصاً للطلاب المستجدين للتعريف بالنظام المدرسي ولائحة المواظبة والسلوك وآلية الخصم توضيح آلية الدراسة والتحصيل المدرسي بنظام المقررات في المدرسة حيث اختتم البرنامج بجولة في جميع مرافق المدرسة.

وبين الأستاذ عبدالله بن فرج رائد النشاط الطلابي بالمدرسة بأنه تم تنفيذ برنامج تدريبي في اليوم الأول للمعلمين عن بوابة المستقبل و المستحدث مؤخراً في المدرسة مبيناً بأنه سيتم تنفيذ طيلة الأسبوع الأول حزمه من الفعاليات و البرامج و الدورات التدريبية للمعلمين و الطلاب والتي تعود لهم بالنفع و الفائدة .